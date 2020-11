»Nu er det nok«: Stort set alle amerikanske medier afbrød Trumps tale

Kampen mellem de amerikanske medier og præsident Trump blev yderligere skærpet natten til fredag, dansk tid.

I sin første tale siden valgdagen gentog Trump, at demokraterne forsøgte at snyde med stemmeoptællingen og forsøgte at stjæle valgsejren fra ham.

»Når man optæller de lovlige stemmer vinder jeg klart«, sagde han.

Med adresse til optællingen i Pennsylvania, hvor Joe Biden nu har indhentet og overtaget føringen fra Trump, sagde han: »De forsøger helt åbenlyst at snyde«

Påstande, som Donald Trump har fremført flere gange, men ikke har ført nogen som helst beviser for.

Det fik en række af de store amerikanske tv-stationer til at afbryde live-transmissionen med den begrundelse, at præsidenten talte usandt.

Tv-stationerne MSNBC, ABC, CBS, SNBC og NBC stoppede transmissionen, mens både Fox News og CNN transmitterede hele Trumps tale.

MSNBC afbrød allerede efter 35 sekunder, da nyhedsvært Brian Williams ifølge The Verge brød ind og sagde:

»Nu er vi igen i den usædvanlige situation, at vi ikke bare afbryder USA’s præsident, men også må rette USA’s præsident. Vi har ikke kendskab til ulovlige stemmer, vi har ikke kendskab til nogen Trump-sejr«.

Den tidligere nyhedsvært på Fox News, Shepard Smith, der i dag er nyhedsvært på CNBC, siger ifølge USA Today, at han besluttede at afbryde transmissionen, fordi det meste, præsidenten sagde, »var absolut usandt«:

»Jeg har aldrig nogensinde i min 30-årige karriere afbrudt USA’s præsident. Vi har igen og igen været tilbageholdende med at gøre det, selv om andre har gjort det. Men hvis noget andet menneske brugte vores platform til at lyve over for vores seere, ville vi stoppe dem. Og for at være ærlig, nu er det nok«.

Nyhedsvært på ABC News David Muir forklarede i et senere program, at præsident Trump var helt bevidst om, hvad han gjorde, ved at gå ud med sit budskab om valgsvindel i en direkte transmission på alle de store amerikanske tv-stationer, skriver USA Today.



»Da vi hørte »hvis man tæller de lovlige stemmer, vinder jeg klart, hvis man tæller de ulovlige stemmer med, så kan de forsøge at stjæle valget«, vidste vi, at det var på tide at afbryde og faktatjekke i realtid. Vi er ikke vidne til, at nogen stjæler noget som helst i aften«, sagde han.

Vores job er at fortælle sandheden

Avisen USA Today streamede selv direkte fra præsidentens tale og valgte også at afbryde og lukke for den.

»Uden beviser påstod præsident Trump, at præsidentvalget var korrupt og svindel. Vi afbrød livestreamingen af hans udtalelser hurtigt og har fjernet videoen fra alle vores platforme. Vores job er at fortælle sandheden - ikke ubegrundede konspirationsteorier«, skrev chefredaktør Nicole Carroll i udtalelse.

Selv om både Fox News og CNN valgte at bringe hele talen, fik den begge steder hård kritik bagefter.

Nyhedsvært på CNN Jake Tapper sagde: »Det er en sørgelig aften for USA, der skal høre sin præsident komme med falske beskyldninger mod folk for at stjæle valget, og høre hvordan han forsøger at angribe demokratiet«.