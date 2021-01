Thorning giver grønt lyst til brystvorter og nazistcitater: Nyt råd omstøder fem ud af seks slettede Facebook-opslag

Må man citere en sætning, som angiveligt er sagt af nazisten Joseph Goebbels, og må man for at fortælle om symptomer på brystkræft poste et foto af et bart bryst?

Ja, mener nyt tilsynsråd, som nu har omstødt fem ud af seks udvalgte beslutninger om sletning af indhold på Facebook, som det sociale medie har foretaget.

Den tidligere socialdemokratiske statsminister Helle Thorning-Schmidt sidder med i tilsynsrådet, som har navnet Facebook Oversight Board. Rådet har netop har fremlagt sine første beslutninger.

»Det er en vigtig milepæl, og det er første gang, Facebook har fået omstødt sådanne beslutninger«, siger hun på et digitalt pressemøde torsdag.

»Vi begynder nu ændringen i virksomhedens (Facebooks, red.) politikker på lang sigt«.

Det sjette opslag, som forbliver slettet på Facebook, var en række billeder med en vedhæftet tekst, som Facebook mener udtrykker foragtelse for Aserbajdsjan og støtte til Armenien.

Tilsynsråd skal også se på Trump

Facebooks tilsynsråd er ikke fuldtalligt endnu, men skal på sigt nå en størrelse på 40 medlemmer. De har til opgave at tage stilling til, hvilken slags indhold der skal fjernes fra Facebook og Instagram, som Facebook også ejer.

På rådets hjemmeside står der, at det har til formål at »promovere ytringsfriheden« ved at foretage »principielle, uafhængige afgørelser om indhold på Facebook og Instagram«.

»Rådet er ikke designet til at være blot en forlængelse af Facebooks eksisterende proces til gennemgang af indhold. I stedet vil den gennemgå et udvalgt antal højt repræsentative sager og fastslå, om afgørelserne blev foretaget i henhold til Facebooks angivne værdier og politikker«, hedder det.

Ud over de seks første sager har tilsynsrådet sagt ja til at tage stilling i suspenderingen af den tidligere amerikanske præsident Donald Trumps profiler. Han blev udelukket den 7. januar fra både Facebook og Instagram. Det skete, efter Kongressen i USA blev stormet, hvor Trump blev kritiseret for at have opildnet til optøjerne.

ritzau