Australien har indledt et opgør med Facebook. Nu vil Danmark følge trop

Techgiganter som Facebook og Google skal betale for det indhold, som journalistiske medier bringer på deres platform.

Det mener kulturminister Joy Mogensen (S), der løfter en del af sløret for et lovforslag, som regeringen præsenterer inden længe.

Samfundet har ifølge hende været for naivt, når Facebook tillader sig at blokere for medier, der vil have betaling for deres indhold. Det skete uden forudgående varsel onsdag aften i Australien, hvor det ikke længere er muligt at dele links til nyhedshistorier på det sociale medie.

»Det er dybt bekymrende, for det sætter spørgsmålstegn ved det demokratiske sindelag i en af verdens mest dominerende medievirksomheder. Jeg ved ikke, om det er, fordi de ikke forstår det, eller er ligeglade med den betydning nyhedsmedier har i et demokratisk samfund. Det er dem, der bringer journalistisk baseret viden til torvs«, siger kulturministeren.

Facebook har valgt at blokere for nyheder i Australien og fra australske medier i protest mod den såkaldte ’Media Bargaining Code’, en ny lov, som et flertal i det australske parlament vil indføre for at tvinge techgiganterne til at betale til medier.

Siden har Canada meddelt, at man overvejer en lignende lov.

Går længere end EU

Forrige år vedtog EU et direktiv om ophavsret, som også har til formål at få techgiganter til at betale til medierne. Direktivet sætter minimumsstandarder, som medlemslandene skal indføre, men kulturministeren vil gå videre end det ved at give danske medier mulighed for at forhandle kollektivt om at få en aftale med techgiganterne.

»Vi har valgt at gå længere, end EU kræver, ved at give de danske medievirksomheder mulighed for at kunne forhandle samlet med techgiganter«, siger Joy Mogensen.

»Så skal de ikke stå en og en og kæmpe mod de meget store og magtfulde virksomheder, som techgiganter er blevet«.

Kan parterne ikke blive enige, skal det afgøres af Ophavsretslicensnævnet, hvor en højesteretsdommer er formand, lyder det fra ministeren.

Da fagbladet Journalisten interviewede Facebooks nordiske topchef, Martin Ruby, om det australske forslag i september, kaldte han det »ikke fair«. Det skyldes, at Facebook også skaber værdi for medierne.

Kun fire procent af indholdet på Facebook er nyheder, og derfor kan det ikke betale sig økonomisk, er argumentet. Facebook havde sidste år et overskud på 180 milliarder kroner.

»Det viser en ligegyldighed overfor det, som giver deres produkt værdi. Hvis ikke techgiganterne havde ordentligt produceret indhold fra kunstnere eller virksomheder, hvad skulle så være grunden til, at vi, der bruger dem, søger derind? Så kunne det meget hurtigt blive et sted for sølvpapirshatte og konspirationsteorier. Så vil Facebook dale i værdi«, siger ministeren.

