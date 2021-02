Al Jazeera lancerer amerikansk tv-kanal målrettet højrefløjen

Den Qatar-baserede tv-station Al Jazeera afslørede tirsdag i denne uge, at den lancerer en ny amerikansk kanal målrettet de konservative republikanere, der »føler sig overset af mainstreammedierne«. Det skriver flere internationale medier, herunder The Guardian.

Tv-kanalen har fået navnet Rightly, og den går i luften allerede torsdag. Kanalens chefredaktør bliver ifølge The Guardian den tidligere Fox News-veteran Scott Norvell.

Lanceringen af Rightly kommer i en tid, hvor kampen om den amerikanske højrefløjs opmærksomhed på tv-markedet intensiveres. De seneste år har ultrakonservative medier som One America News og NewsMax presset Fox News’ rolle som samlingspunkt for lige netop amerikanske konservative.

Det er ikke første gang, at den arabiske tv-station, der er finansieret af staten i Qatar, forsøger sig på det amerikanske marked. I 2013 lancerede de det venstreorienterede medie Al Jazeera America, der dog måtte lukke igen tre år senere.

Højrefløjens forhold til liberalismen

Når Rightly går i luften torsdag, bliver spydspidsen på sendefladen opinionsprogrammet ’Right Now with Stephen Kent’.

Programmets vært, den konservative kommentator Stephen Kent, udtaler til mediet NPR, at programmet ikke vil blive »endnu en arena for konflikt mellem demokrater og republikanere« – eller mellem tilhængere og modstandere af Donald Trump inden for Det Republikanske Parti for den sags skyld.

I stedet vil programmet ifølge værten omhandle »den kamp, der udspiller sig hos højrefløjen om dens forbindelser til liberalismen«.

»Forbindelsen til liberalismen er under angreb både på højre- og venstrefløjen. Jeg kan ikke ordne venstrefløjens mere og mere komplicerede forhold til liberalismen, så mit fokus vil være på højrefløjen og på over tid at skabe et fundament for troen på, at den liberale tradition er værd at forsvare«, udtaler han.