De kaldte hende ’Dronningen af Nürburgring’: 'Top Gear'-stjerne er død

Hun blev kaldt ’Dronningen af Nürburgring’, en af de mest berømte racerbaner i verden, og gjorde sig bemærket som tv-vært på programmet ’Top Gear’.

Sabine Schmitz har siden 2017 kæmpet med en sjælden og aggressiv form for kræft, hvor hun har gennemgået flere omgange kemoterapi, men kræften blev ved med at vende tilbage.

Schmitz kørte stadig race helt indtil 2020, hvor hun ikke kunne mere på grund af smerte i hjertet. Hun afgik ved døden tirsdag og blev 51 år.

Hun var kendt for en aggressiv, velovervejet og rutineret kørestil, som ikke kun var ekstraordinær som kvinde, men som racerkører. Særligt på de forræderiske og snoede veje på den intimiderende verdenskendte racerbane Nürburgring, gjorde hun sig bemærket.

Schmitz blev berømt i 1996, da hun blev den første kvinde nogensinde til at vinde 24-timer-løbet i Nürburgring, deraf navnet ’Dronningen af Nürburgring’. Hun opnåede sejren med Johannes Scheid og Hans Widmann i en BMW M3. Et år senere gjorde hun det igen.

Hun beherskede Nürburgring til perfektion. Sabine Schmitz estimeres at have kørt banen 30.000 gange. Det er næsten to omgange per dage, hun har levet, og hvad der i afstand svarer til 16 gange rundt om jorden.

Men det var først i 2004, da hun medvirkede i programmet ’Top Gear’, at hun blev folkeeje for små og store bilentusiaster, og i 2016 blev hun fast inventar i den britiske hitserie.

Men særligt en episode vakte opsigt. Da hun næsten slog Jeremy Clarksons rekordtid på Nürburgring. Han kørte i en Jaguar, og hun kørte i en varevogn.

Hendes død har også fået den tidligere ’Top Gear’-vært Jeremy Clarkson til at reagere på Twitter.

»Forfærdelige nyheder om Sabine Schmitz. En utrolig glad person og så fuld af liv«, skriver han på Twitter.

Den tyske racerbane ’Nürburgring’ udsendte også en meddelelse og udtrykte deres sorg.

»Nürburgringen har mistet den mest anerkendte kvindelige racerkører«, skriver de på Twitter.

Mange andre har også udtrykt deres vemod om nyheden.