Jacob Mollerup: Den tidligere general har helt sikkert ikke stået på headhunternes top-ti liste

Civilister, publicister og andre læsere prøver at fordøje nyheden om fhv. forsvarschef Peter Bartram som kommende bestyrelsesformand for JP/Politikens Hus. Og dermed på Hørups avis. Åh, disse herlige citater, der nu kan findes frem fra stifterens taler.

Når den første forbløffelse har lagt sig – og citatbunken har været vendt – vil der komme større fokus på den konstruktion, som JP/Politiken-ægteskabet bygger på. Det er den, som nu skal vise, hvad den duer til i 2020’erne.

Det er et halvt århundrede siden, at ejerskabet af først Jyllands-Posten og siden Politikens Hus overgik til hver sin fond. På Jyllands-Posten var det forholdsvis enkelt, da der var en lille gruppe aktionærer, der alle gerne lod sig købe ud. Fonden optog lån til købet, som så gradvist blev tilbagebetalt af senere overskud. På Politiken var det mere komplekst. Der var mange flere aktionærer, og det blev daværende bestyrelsesformand, højesteretssagfører B. Helmer Nielsen, der selv stilfærdigt købte op og uden egen vinding sikrede, at aktierne indgik i Politiken Fonden. Det er et projekt, jeg så at sige er vokset op med. Min far, Erik Mollerup, var Helmer Nielsens medsammensvorne. Planen lykkedes, og i 1973 kunne Politiken Fonden stå frem som majoritetsaktionær i bladhuset.

Dermed undgik Politikens Hus den tumultariske runde, der i begyndelsen af 2000’erne ramte Det Berlingske Hus, da bladaktierne blev sat til salg og i de kommende år blev ejet af først et norsk konglomerat, derefter en britisk spekulant og senest en belgisk bladgruppe.

Men stabilt ejerskab og uafhængige aviser er ikke i sig selv sikret ved fondseje. Økonomien skal også være solid. Det var den ikke på Jyllands-Posten omkring årtusindskiftet, da bladhuset efter årtiers hæsblæsende vækst havde satset så hårdt, at bristepunktet var tæt på. Politikens Hus var langt bedre konsolideret, men havde store strategiske bekymringer. Et frygtscenarie var, at Berlingske og Jyllands-Posten fandt sammen. Det skete som bekendt ikke, selv om der angiveligt var flere forsøg.