Jyllands-Posten vil styrke lokaljournalistikken med redaktioner i fire jyske byer

Efter sommerferien åbner Jyllands-Posten en række nye lokalmedier.

Under samlebetegnelsen JP Lokal indledes satsningen med i første omgang fire nye medier. Det oplyser JP/Politikens Hus i en pressemeddelelse.

De fire første medier kommer til at hedde JP Vejle, JP Viborg, JP Horsens og JP Randers.

Målet er at lave moderne lokaljournalistik om alt det nære og det, der betyder noget i den pågældende by.

»Det er en oplagt opgave for Jyllands-Posten som Danmarks landsdækkende og internationale avis også at satse yderligere på lokaljournalistikken, så vi samlet set kan dække både det nære og det store. Din by, dit land, din verden – hos Jyllands-Posten har vi øje for det hele hver dag«, siger Jyllands-Postens ansvarshavende chefredaktør, Jacob Nybroe.

»Det her er et svar til dem, som gerne vil inspireres og vide, hvad der foregår i deres by, men som måske ikke vil betale for at få lokalavisen ind på dørmåtten hver dag, og som synes, at lokaljournalistik kan være lidt støvet. Vi sætter journalistikken fri og målretter den det behov, som abonnenterne har, hvad enten det så er en stor pizzaguide fra Randers eller den historie, der giver kommunaldirektøren en med krabasken, når de handicappede børn svigtes af systemet«, lyder det videre i pressemeddelelsen fra Marchen Neel Gjertsen, chefredaktør på JP med ansvar for den digitale omstilling.

Medierne i Vejle, Viborg, Horsens og Randers bliver selvstændige, og det bliver muligt at købe abonnement til dem for en lavere pris end aviser som blandt andet Jyllands-Posten.

Målsætningen er at nå en yngre målgruppe, og derfor kommer indholdet også til at være målrettet dem, der foretrækker at få nyhederne på mobilen eller i nyhedsbrevet.

Til den nye satsning søges der nu 20 nye journalister.

ritzau