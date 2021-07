»Jeg er fucking rasende«: Sorte børn kaldes for 'negerpiger' i dansk børneblad

»Hyggeligt og sjovt«, står der på forsiden af børnemagasinet Sofus’ Lillebror fra forlaget Tankesport. Men for nogle blev læseoplevelsen det stik modsatte, da de slog op i udgivelse nr. 574.

I bladet, som altså er fyldt med krydsogtværser og opgaver til børn, har der nemlig sneget sig en alvorlig fejl ind: I et af krydsordene bliver læseren bedt om at finde et andet ord for »sorte børn«, og løsningen er her »negerpiger«.

Det blev opdaget af Topo Houston, der delte oplevelsen på Twitter.

»Jeg er fucking rasende. Hvorfor er det her et krydsord i 2021«, står der i den ledsagende tekst til billedet.

»Jeg var ikke en negerpige, jeg er ikke en negerkvinde. Det her, det er racistisk, ulækkert og vidner om en ligegyldighed, som jeg har mærket hele fra omverden hele mit liv«, fortsætter hun.

Mange andre på Twitter støtter Topo Houston op og kalder fejlen »uacceptabel« og »oldnordisk«.

Medievirksomheden Keesing, der står bag Tankesport, undskylder nu dybt for fejlen.