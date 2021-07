Flere og flere danske journalister bliver chikaneret eller modtager trusler på grund af deres arbejde.

Det siger Tine Johansen, formand for Dansk Journalistforbund, til Mediawatch.

»Det er uden tvivl et stigende problem, men vi er nødt til at skabe et samlet overblik for at finde ud af, hvordan vi i bedst kan sætte ind mod chikane og trusler mod journalister«, siger hun.

Forbundet mangler et samlet overblik over omfanget af chikaner og trusler mod journalister, men i kølvandet på længere tids chikane mod medarbejdere på Radio Loud, som i sidste uge kulminerede med dødstrusler mod radiokanalens digitale direktør, Rasmus Mark Pedersen, og bombetrusler mod Radio Louds gamle lokaler, mener Tine Johansen, at der er et klart behov for at gøre noget ved problemet.

Sidste år viste en undersøgelse, at 25 procent af Dansk Journalistforbunds medlemmer har oplevet chikane, og af den grund overvejer en tiendedel at skifte arbejde.

Chikanen finder især sted digitalt, og det er især journalister, der beskæftiger sig med betændte emner som køn, ligestilling, integration og indvandring, der oplever chikane og får trusler.