Hongkong-medie flytter til Singapore i protest mod omdiskuteret kinesisk lovgivning

Det prisvindende nyhedsmedie Initium vil i fremtiden producere sine nyheder uden for Hongkong. Som det første medie fra området forlader Initium regionen for i stedet at producere sine artikler fra Singapore. Det skriver mediet Hong Kong Free Press.

Årsagen er simpel: For godt et år siden blev en ny national sikkerhedslov vedtaget i Hongkong som reaktion på store demonstrationer for demokrati i regionen, hvis selvstændighed fra Kina reduceres hastigt.

Loven gør det sværere at bedrive kritisk journalistik i Hongkong, og i juni blev regionens største prodemokratiske medie, Apple Daily, lukket. Dets grundlægger, Jimmy Lai, blev sammen med adskillige chefer tiltalt for at samarbejde med udenlandske regeringer.

Som det først medie tager Initium nu konsekvenserne af udviklingen og rykker sin nyhedsproduktion ud af området. Initium blev grundlagt i 2015 og laver dybdeborende journalistik om Hongkong, Kina og Taiwan – en opgave, som de ansatte fortsat vil løfte fra det nye hovedsæde i Singapore, lover chefredaktør Susie Wu.

»Vi vil gerne understrege, at flytningen ikke vil påvirke vores redaktionelle politik og vores løfte om at levere den bedste journalistik. Vi vil fortsat dække relevante nyheder for vores kinesisktalende læsere, og hovedlandet i Kina og Hongkong vil forblive vores fokus, præcis som vi vil blive ved med at bekymre os om Taiwan og andre kinesisktalende regioner«, skriver hun til Hong Kong Free Press.

Også det amerikanske medie The New York Times planlægger som følge af den ny sikkerhedslov at rykke nogle af deres journalister ud af Hongkong for i stedet at placere dem i Sydkoreas hovedstad, Seoul.