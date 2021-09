Ikonisk frø og papegøje vender tilbage på fredag

Fra på fredag vender venneparret ’Kaj og Andrea’ tilbage på skærmen i nye afsnit, oplyser DR. De nye programmer med ’Kaj og Andrea’ har premiere den 3. september på kanalen Minisjang, og der er tale om 10 nye afsnit.

Programmerne er udviklet særligt til de små børn og udkommer i anledning af 50 års-jubilæet for de største DR-programmer. ’Kaj og Andrea’ var første gang på skærmen i 1971, og programmet er sendt i 183 afsnit. Det senest producerede afsnit stammer fra 2007. Men nu er det populære vennepar altså tilbage:

»Vi glæder os til at invitere børnene ind i Kaj og Andreas univers, måske for allerførste gang, men også til at give forældre og bedsteforældre et nostalgisk gensyn med egne barndomsminder«, siger Marlene Boel, chef for DR’s børne- og ungdomsafdeling.

Da ’Kaj og Andrea’ i sin tid blev produceret, blev stemmerne til de to figurer leveret af Kjeld Nørgaard og Hanne Willumsen. DR oplyser ikke, hvem der i denne omgang lægger stemmer til.

Når børnene kastes ind i ’Kaj og Andrea’-universet i de 10 nye afsnit, sker det på en måde, så de kan lære noget af programmerne, fortæller Marlene Boel til DR.

»’Kaj og Andrea’ har et rigt følelsesliv ligesom børnene, der ser med – de er spontane, nysgerrige, drillende, glade, legesyge og kan nogle gange også være lidt hårde ved hinanden. Småbørnene har ikke nødvendigvis så meget sprog endnu, og derfor har det stor værdi, når de oplever andre sætte ord på følelser, de kan genkende«.

ritzau