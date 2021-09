Billeder af politibiler med blå blink og hylende sirener, unge i sørgemarch efter endnu et knivdrama i et indvandrerkvarter og beretninger om de seneste dramatiske mord er faste indslag på den franske nyhedskanal CNews.

Reportagerne er korte, for kanalen prioriterer at indbyde eksperter og kanalens egne kommentatorer til at forholde sig til indslagene, som for eksempel den tidligere sportsjournalist Pascal Praud kæder sammen morgen og