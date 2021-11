Ekstra Bladet giver plads til mænd på Side 9

Ekstra Bladets Side 9-portræt behøver ikke længere være af en ung, afklædt kvinde.

Det meddeler mediet på sin hjemmeside.

Side 9 er ellers kendt for typisk kun at indeholde billeder af netop unge afklædte kvinder.

»Vi vil ikke længere kun have kvinder på Side 9. Vi kan have mænd. Vi kan have kvinder, som er ældre end maksimalt 40 år, som de er i dag«.

»Men vi har ikke noget problem med, at der er unge, smukke kvinder på Side 9. Vi skal bare afspejle mangfoldigheden derude. Vi skal have plads til mindst to køn - og alt derimellem«, siger chefredaktør Henrik Qvortrup i avisen.

»Vi skal ikke lave Ekstra Bladet som i 70’erne og 80’erne. Det svarer ikke til den tid, vi lever i. Der var for meget mandehørm. Det vil vi undgå«, siger han.

Konceptet med ’Side 9-pigen’ har i årevis været omdiskuteret. I 2020 måtte Ekstra Bladet sløre Side 9-piger fra arkivet, da DR afslørede, at der i 70’erne og 80’erne havde optrådt mindreårige modeller, der var helt ned til 15 år, da billederne blev trykt.

Søndag har avisen desuden meddelt, at den ændrer slogan for første gang i 57 år. Det skal fremover hedde ’Når ingen andre tør’. De seneste årtier har avisens slogan været ’Tør hvor andre tier’.

