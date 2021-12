Her er de nominerede til den fornemste journalistiske pris i Danmark

Fakta

De sidste fem års vindere:

2020: Anders Legarth Schmidt, Politiken, for sin serie om børne- og ungdomspsykiatrisk center i Glostrup.

2019: Tea Krogh Sørensen og Morten Pihl, Jyllands-Posten, for artikelserien ’Det store sundhedssvigt’.

2018: Eva Jung, Simon Bendtsen og Michael Lund, Berlingske, for afsløringer af Danske Banks milliardhvidvask.

2017: Camilla Stockmann og Janus Køster-Rasmussen for deres bog ’Bullshit – Fortælling om en familie’ om 1980’ernes rå rockerkrig.

2016: Chris Kjær, Lars Nørgaard og Michael Lund, Berlingske, for at have afsløret manipulation omkring grundlaget for regeringens landbrugspakke, også kendt som Gyllegate.

