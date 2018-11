Robotterne bringer de gode tekstiltider tilbage til Manchester

»Der er lavet aftaler med flere af de store kæder om at aftage en vis mængde tøj, som er ’Made in UK’. Det er blandt andet Arcadia Group (der ejer Topshop, red.) og Marks & Spencer. Man afholder også konferencer for at gøre opmærksom på mulighederne. Det har været med til at få produktionen til at stige«.

Innovationsnetværket arbejder for nogle af de samme ting i Danmark, og Betina Simonsen følger udviklingen rundt om i verden tæt. Hun vurderer, at der er gang i en bevægelse, som flytter dele af tøjproduktionen fra Asien og tilbage til Europa.

»Vi har alle sammen et bedre udgangspunkt i forhold til tidligere, fordi priserne stiger i Kina. Mange mærker vil også hellere producere i Europa, hvor man er tættere på fabrikkerne«.

Det næste hop skal så være væk fra Tyrkiet, Ungarn eller Portugal og helt hjem til Ikast eller Manchester.

Vigtige robotter

Det bliver ikke med de gamle arbejdsmetoder. De 100 år gamle maskiner på Science and Industry Museum i Manchester kan godt lave tråd, men de lever ikke op til moderne standarder for arbejdsforhold og mulighed for digitalt interface. Det krævede også enormt mange mennesker at holde dem kørende.

Den næste industrielle bølge i tekstilbranchen handler om robotter. Automatisering spiller allerede en vigtig rolle, når man fremstiller tøj, men der er nogle håndfaste udfordringer. Robotterne har haft svært ved at gribe fat i materialerne, og selv om en skjorte egentlig består af nogle reelle stykker stof, skal de stadig have assistance fra mennesker til at blive flyttet de rigtige steder hen for at blive til en hel skjorte.

Robotterne er ved at være der, og udviklingsarbejdet foregår lige nu i højt tempo i både USA, Kina, Storbritannien og Danmark. Det er en vigtig del af årsagen til, at der igen kan produceres i Manchester.