Da Dior revolutionerede kvindemoden: Hans design var mere end bare et nyt look

Christian Dior flyttede med sit New Look kvinders påklædning ud af skyggen fra Anden Verdenskrig og skabte et modehus, der fortsat er toneangivende. Diors rødder, nybrud og kontinuitet hyldes på stor udstilling i London.

Moden er altid ny, men der er stadig kun ét New Look.

Christian Diors ikoniske design fra 1947 revolutionerede kvindemoden med dramatiske taljer, overdrevne hofter og fyldige nederdele, der krævede så meget stof, at britiske politikere bad modejournalister om at ignorere eller skrive negativt om fænomenet. Det matchede ikke efterkrigstidens rationeringer og mangel på basale fornødenheder.

Det blev også diskuteret, at Dior placerede kjolesømmen på en sådan måde, at kvinders ankler og lægge fremstod tydeligere, mere dragende, mente nogen, og hvad kan det ikke føre til? Det førte i hvert fald til, at der i årene efter blev holdt skarpt øje med nyheder fra monsieur Dior, og selv den mindste bevægelse af sømmen op eller ned kunne skabe overskrifter og afstikke retningen i modebilledet.

Den slags detaljer er der mange af på udstillingen ’Christian Dior: Designer of Dreams’, der netop er åbnet på Victoria & Albert Museum i London. Det er en heftigt opdateret version af ’Couturier du Rêve’, som blev vist i Paris for to år siden.

V&A er et af verdens førende designmuseer og har en enorm samling af mode og beklædning, og mange af tilføjelserne viser, hvordan Christian Dior ikke bare var et parisisk fænomen, men blev en global stjerne i 1950’erne. En status, han var hurtig til at udnytte. Dior lavede licensaftaler om alt fra parfume og snitmønstre, længe før de fleste andre modehuse opdagede den slags økonomisk attraktive muligheder.

Den britiske vinkel åbner for flere royale kapitler. Det parisiske modehus drev en afdeling i London, som servicerede adelige, kongelige og berømtheder med fest- og bryllupskjoler, og udstillingen har nogle gyldne indslag for fans af tv-serier som ’The Crown’, ikke mindst relateret til (party)prinsessen Margaret. Hun bestilte sin første Dior-kjole som 18-årig i 1949.

»Prinsessen er indbegrebet af offentlighedens interesse for de kongelige. Hun er en eventyrprinsesse, yndig og yndefuld«, udtalte Christian Dior.

Hendes første Dior-model var ikke New Look, men klassisk couture i form af en vovet, stropløs hvid kjole i tyl med en stor sløjfe på ryggen.

Prinsesse Margaret bestilte sin første Dior-kjole i 1949, da hun var 18 år. Her hilser hun på Christian Dior, da han i 1954 blev udpeget som æresmedlem af det britiske Røde Kors. Foto: Cecil Beaton/V&A Museum/Popperfoto Getty Images

Optimisme

Betegnelsen New Look opstod 12. februar 1947, da Christian Dior viste sin første haute couture-kollektion frem i Paris. Han var optimist og ville tilbyde kvinder noget andet end det firkantede, maskuline look, som var blevet tilovers fra Anden Verdenskrig. Det var chefredaktøren på magasinet Harper’s Bazaar, der proklamerede, at »dette er en revolution, kære Christian, dine kjoler har sådan et nyt look«.

Der var faktisk to forskellige udtryk i New Look-kollektionen. ’En 8’ er med smal talje og brede hofter, der får kroppen til at ligne et 8-tal, mens ’Corolle’ også har markerede hofter, men ellers er smallere hele vejen ned og minder om hovedet på en blomst.