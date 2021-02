Hun gjorde sløjfeskjorten til et våben. Nu skal 37 af hendes egne støtte andre banebrydende kvinder

Det fik stående applaus, da Sara Danius gik catwalk på Stockholm Fashion Week i august 2018 iført sløjfeskjorten med kvindetegn, som hun selv havde designet til Camilla Thulins kollektion i limited edition. De 263 skjorter blev revet væk.

For sløjfeblusen, på svensk knytblus, var Sara Danius’ signatur, og hun selv var blevet et feministisk ikon.

Få måneder tidligere var den svenske litteraturprofessor og forfatter – og fashionista – blevet stemt væk fra posten som den første kvindelige permanente sekretær nogensinde i Det Svenske Akademi. Iført hvid sløjfebluse i silke forlod hun akademiet 12. april 2018 efter en indædt kamp for at rydde op i den gamle institution og det net af kammerateri, der så stort på sexovergreb.

Hashtagget #knytblus opstod prompte på de sociale medier. Politikere, kunstnere, kendisser og et væld af almindelige kvinder og mænd delte billeder med dem selv iført sløjfebluse eller et tørklæde bundet i sløjfe for at vise deres solidaritet med hende. Og ugen efter mødte mere end 2.000 mennesker – alle iført en sløjfe om halsen – op til demonstration foran Det Svenske Akademi.

Nu er Sara Danius, der i oktober 2019 døde af brystkræft, genstand for både en udstilling og en internetauktion.

Udstillingen ’Modet lever vidare’ på Sven-Harrys kunstmuseum i Stockholm viser fra 24. februar til 18. april en stor del af Sara Danius’ garderobe samt en portrætserie af syv kvindelige akademikere fotograferet i tøj, der har tilhørt hende. Museets grundlægger, Sven-Harry Karlsson, er Sara Danius’ morbror.

Og på auktionssitet Tradera, som er gået sammen med Sara Danius’ familie om initiativet ’Modet lever vidare’, bortauktioneres nu 102 af hendes ejendele – tøj, sko, tasker og parfumer. Pengene går ubeskåret til Sara Danius Minnesfond, der støtter banebrydende kvinder inden for kritik, essayistik, humanistisk forskning, journalistik og kunst.

Foto: Tradera

Auktionen på Tradera slutter på kvindernes internationale kampdag 8. marts. Det højeste bud i skrivende stund på sløjfeskjorten med kvindetegn er 10.500 svenske kroner, altså 7.776 danske. Har man ikke råd til at være med i budkampen om den, skal man ikke fortvivle: Der er 36 andre sløjfebluser at vælge imellem på auktionen.

Sara Danius og hendes knytblusar er levende feministisk historie i høj kurs.