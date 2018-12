Glem Ghita Nørbys moderkage-kjole fra 2016. Sara Danius' flød over af pink og orange til Nobelfesten i mandags

I sidste uge stod Sara Danius frem som Jeanne d’Arc i rustning og sværd. I dette antræk står hun på forsiden af en årskalender med fotos af andre stærke kvinder. I mandags deltog hun så i den årlige nobelfest i Stockholm, og det skete på en måde, så man nemt overså de nobelpristagere, der mødte op i galla for at modtage prisen fra den svenske konge.

Sara Danius har som bekendt stået centralt i den konflikt, som har betydet, at Det Svenske Akademi er blevet revet midtover. Fra sin position som permanent sekretær stoppede hun ethvert samarbejde med den nu voldtægtsdømte Jean-Claude Arnault, da anklagerne mod ham kom frem for et år siden. Hun iværksatte en advokatundersøgelse og ønskede at få Arnaults hustru, Katarina Frostenson, til at forlade akademiet.

Et flertal i akademiet erklærede deres mistillid til hende som permanent sekretær og dermed talsmand og daglig leder af akademiet. Hun trak sig fra posten og har indtil videre også trukket sig fra det daglige arbejde i akademiet.



Udefra lignede det en manifestation

Men hun har på ingen måde dukket sig. Ved nobelfesten i mandags mødte hun op som medlem af den overordnede nobelstiftelse, og ingen kunne undgå at få øje på hende. »En farvebombe«, lød det fra en af de svenske kommentatorer, men hendes antræk var mere end det. Kjolen var så spektakulær og omfangsrig, at den rakte ind over de to herrer, der i gammeldags kjolesæt sad på hver sin side af hende.



Udefra lignede det en manifestation. Hej, kan I huske mig? Sara! Det var mig, der tabte magtkampen, da akademiet var ved at gå i opløsning.



Nej, nej, har Danius forsikret. Det er hendes faste skrædder og designer, der har fundet på det hele. Farverne, omfanget, alt. Da SVT ved festen spurgte, om kjolen var et spark til akademiet, sagde hun:



»Overhovedet ikke. Jeg syntes, det var på tide at vise lidt glæde og tid til noget nyt. Et nyt kapitel«.



Hun har tidligere sagt, at hun ville afvente dommen over Arnault, før hun tog beslutning om, hvorvidt hun vender tilbage til akademiet, men om det sker, er stadig uklart.



Til gengæld er eftertanken ved at melde sig andre steder. For første gang har akademiet forholdt sig til dommen over Jean-Claude Arnault, og meldingen lyder, at akademiet har et overordnet ansvar for, hvordan Arnault-sagen har udviklet sig.

Den nuværende permanente sekretær, Anders Olsson, har til Expressen sagt, at man i akademiet ikke føler sig ansvarlig for det, der førte til voldtægtsdommen i retten, men at akademiet ikke desto mindre har et ansvar. Her tænker Anders Olsson især på, hvordan akademiet har været med til at opbygge Jean-Claude Arnaults magtposition.

Over for de 18 kvinder, der for et år siden i Dagens Nyheter anklagede ham for seksuelle overgreb og sexchikane, har han kaldt sig akademiets 19. medlem, og mange i det svenske kulturmiljø har leveret udsagn om, at han har fremhævet sin og hustruens position i forhold til Det Svenske Akademi, og at han ville være i stand til at bruge positionen til at bremse en genstridig persons karriere eller sørge for, at vedkommende ikke fik støtte fra akademiet.

»Vi har ikke været tilstrækkeligt påpasselige og opmærksomme på, hvordan han har udnyttet denne magt«, har Anders Olsson udtalt til SVT.

Han lægger også afstand til de udtalelser, som akademimedlemmet Horace Engdahl i sidste uge kom med i tv-udsendelsen ’Det lukkede selskab’. Her mente Engdahl, at den oprindelige artikel i Dagens Nyheter var bizar, og at man ikke skulle tage anklager alvorligt, hvis de fremkom anonymt. Ifølge Anders Olsson er dette at gå for langt.

»Vi må lytte til dem. De danner et mønster, som er vældig tydeligt og overbevisende, så det kan vi ikke sætte spørgsmålstegn ved. Jeg synes, vi har pligt til at føle med ofrene, så langt vi kan«, har Olsson udtalt.