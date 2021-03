Dolce & Gabbana sagsøger amerikanske modebloggere for æreskrænkelse.

Det italienske modehus Dolce & Gabbana har sagsøgt to amerikanske modebloggere for æreskrænkelse, og de kræver 600 millioner dollars (knap 4 milliarder danske kroner) i erstatning. Det skriver flere internationale medier, herunder New York Magazine.

Baggrunden er en kritiseret reklamekampagne, #DGLovesChina fra 2018, hvor en kinesisk model blandt andet forsøger at spise italiensk mad med spisepinde.

Kampagnen mødte udbredt kritik på de sociale medier, også hos de to modebloggere Tony Liu og Lindsey Schuyler, der på deres meget populære Instagram-konto Diet Prada kritiserede reklamefilmen for at være racistisk og sexistisk.

De to bloggere offentliggjorde også et skærmbillede af chatbeskeder med antiasiatiske og racistiske bemærkninger, der angiveligt kom fra designer Stefano Gabbana selv, skriver pagesix.com.

Det fik en række detailhandlere og berømtheder til at boykotte tøjmærket, og efterfølgende – i november 2018 – blev modstanden mod modehuset så stor, at Dolce & Gabbana måtte aflyse sit modeshow i Shanghai.

Stefano Gabbana undskyldte siden for sine antiasiatiske beskeder i en video, der blev lagt op på det kinesiske sociale medie Weibo.

Men forleden afslørede de to modebloggere Tony Liu og Lindsey Schuyler fra Diet Prada så, at modehuset på trods af den offentlige undskyldning har sagsøgt bloggerne for æreskrænkelser tilbage i 2019. Og altså ønsker en erstatning på knap 4 milliarder danske kroner, fordi kritikken har betydet, at Dolce & Gabbana har mistet indtægter.

»Det er et forsøg på at få bloggerne til at tie stille«, siger Susan Scafidi til pagesix.com. Hun er direktør for American Fashion Law Institute, der hjælper modebloggere med juridisk bistand. American Fashion Law Institute vil føre Liu og Schuylers sag i retten, når sagen skal for en dommer.