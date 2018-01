Spotify sagsøges for næsten 10 milliarder kroner Verdens største musikstreamingtjeneste Spotify er blevet sagsøgt for ikke at have styr på musikrettighederne og for at underbetale kunstnerne.

Verdens største musikstreamingtjeneste Spotify sagsøges for at have sange i deres bibliotek, som de ikke har de fulde rettigheder til.

Kravet lyder på cirka 10 milliarder kroner, og søgsmålet kommer på et ubelejligt tidspunkt for det svenske selskab, der angiveligt forbereder en børsnotering.

Det skriver flere udenlandske medier, heriblandt The Guardian.

Det er det amerikanske selskab Wixen, der indsamler såkaldte royalties på vegne af kunstnere (Tom Petty, Neil Young, Janis Joplin m.f.), som står bag søgsmålet. Wixen mener, at Spotify har taget en fordelagtig genvej, da de i sin tid lavede rettighedsaftaler med de store pladeselskaber.

Mere specifikt mener Wixen, at en sang under loven 'The US Copyright Act' er opdelt i rettighederne til optagelsen og rettighederne til selve kompositionen - og det er kompositionen, som Spotify mangler rettighederne til på mere end 10.000 sange, påstår Wixen.

Wixen ønsker med søgsmålet at finde en passende kompensation for tidligere rettighedsbrud og brug af ulicenserede sange samt tvinge Spotify til at udvikle nye procedurer for at lave licensaftaler i fremtiden, der er fair for alle parter, skriver musikmediet Music Business Worldwide.

Rygter om børsnotering

Nyheden om søgsmålet kommer næsten simultant med, at nyhedsmediet Axios på baggrund af flere forskellige kilder rapporterer, at Spotify i december har ansøgt om godkendelse til en fremtidig børsnotering. Ifølge kilderne er planen, at selskabet skal børsnoteres i starten af 2018.

Spotify, der med en anslået værdi på 19 milliarder dollars og cirka 140 millioner aktive brugere er verdens førende musikstreamingtjeneste, har endnu ikke kommenteret på søgsmålet eller bekræftet rygterne om den nært forestående børsnotering.

Selskabet har tidligere stået over for lignende søgsmål. Sidst i maj 2017, hvor de indgik et forlig på 43 millioner dollars med tre mindre udgivere heriblandt boet efter jazzmusikeren Jaco Pastorius.