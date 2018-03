Nye sange: Marie Key går trap. Det lyder, som om hun har forvildet sig ind på hostesaft-hiphoppens klubber i Atlanta

FOR ABONNENTER

Burial og The Bug er to af de vigtigste lydarkitekter i den elektroniske musik på denne side af årtusindeskiftet. Sky, skumle og brutale på hver deres måde har de været definerende med deres post-apokalyptiske forestillinger. Burials album ’Untrue’ brød ud af dubsteppens lukkede klub-univers, og The Bug har bundet sorte basstrenge fra dancehall til indadvendte singerwriters.