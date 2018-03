Koncertanmeldelse: I en glemt påskepassion blev kødet pisket af Jesu knogler Den har været fortrængt på grund af blod og splatter, men ’Brockespassion’ var en stærk musikoplevelse.

Den farverige operamester Händel hiver vi frem til jul, når det skal handle om Jesu fødsel. Händels pompøse ’Halleluja’ er kormusik, når den slags er allermest barok og 1700-tals-overdådig. Til påske plejer vi til gengæld at lytte til passioner. Altså historien om Jesu vej til korset og hans pinsler. Her er anger, vrede og lidelse i centrum, og her gælder det favoritkomponisten Händels konservative kirkekollega Bach.

Koncertanmeldelse









G.F. Händel: Brockepassion. Concerto Copenhagen med solister. Garnisons Kirke og direkte i P2 Koncerten. Tirsdag.

Händel har imidlertid også skrevet en påskepassion, som det tirsdag tog barokensemblet Concerto tre timer inklusive pause at opføre. Det blev en overvældende oplevelse af et værk, der er blevet kritiseret for sin splatteragtige tekst, hvor man kan læse om Jesu smadrede hjerne, opsvulmede øjne og silende kropsvæsker. Men faktisk lod Bach sig inspirere af netop Händels ’Brockespassion’. Han brugte endda satser fra den i sin egen ’Markuspassion’, og hvis Bachs ’Johannespassion’ virker voldsom, har det også med inspirationen fra Händels værk at gøre.

Den tunge tur fra den første nadver til døden på korset blev en dramatisk rejse fuld af farver

Händel har brugt en passionslibretto af digteren og politikeren Barthold Heinrich Brockes fra Hamburg, hvis dengang topmoderne tekst smører tykt på med beskrivelser af, hvordan kødet piskes af Jesu krop, og hvordan tornekronen smykker frelserens pande med blod, der springer frem som roser og rubiner. Det er voldsom lyrik. Banal, smagløs og virkelig heftig i sin metaforik. Men Brockes’ libretto var ekstremt populær i begyndelsen af 1700-tallet, hvor et hav af komponister satte den i musik, og Händel navigerer rutineret mellem dens styrker og svagheder og får skabt dramatisk fremdrift.

Lars Ulrik Mortensen, der dirigerede og spillede cembalo, gjorde resten af arbejdet, så den tunge tur fra den første nadver til døden på korset blev en dramatisk rejse fuld af farver. Koncerten i Garnisons Kirke i København var den sidste finpudsning inden en turné til Brockes’ gamle Hamburg og videre til Holland i påskedagene, og med et hold af håndplukkede internationale sangere, der både kunne samle sig til et kor af tænksomme tilskuere i de Bach-agtige koraler og træde frem med dramatisk individualitet som solister, blev det en stærk oplevelse.

Det er unfair at fremhæve nogle på bekostning af andre, men tenoren Ed Lyon som den fortællende evangelist, tre sopraner med hver deres klare, individuelle kvaliteter, en kontratenor som den forpinte Judas og bassen Peter Harvey som den i hvert fald på overfladen afklarede Jesus var sammen med en vidunderligt mild barok-obo blandt oplevelserne. Hvis Concerto Copenhagen får indspillet værket, kan de nå at udgive det næste år i 300-året for opførelsen i Hamburg.