Nye sange: Det klæder Janelle Monáe at være queer frem for robot

1. Janelle Monáe: Pynk (feat. Grimes)

Da Janelle Monaé kom frem for små ti år siden, gjorde hun en (til tider lidt for stor) pointe ud af, at hun var en android, et kunstig væsen. Med den tredje single fra sit kommende album, ’Dirty Computer’, gør hun en pointe ud af, at hun er af kød og blød. Det klæder hende at være queer frem for robot. Ligesom Grimes’ blippende art-pop sætter en god psykedelisk friktion ind i Monaés knipsende og stilistiske funk.

Sat i et lyserødt ørkenlandskab, der sender tankerne i retningen af kunstneren Richard Mosse danser Monáe i videoen til ’Pynk’ rundt i vaginabukser, kravler over dansende numser og sætter et ’Pussy Power’-skilt midt i det hele. Hvis nogen ikke skulle have fanget pointen.

2. Drake: Nice for What

For et par måneder siden mente jeg om Drakes ’Scary Hours’, at hans imperialistiske epoke nok var ovre. Men lige bag den gemte ’God’s Plan’ sig, og siden da har Drake siddet på toppen af hitlisten og hånet min dømmekraft.

For at gøre ondt værre smider Drake nu endnu en bombe af en popsang, der med et opvredet sample af Lauryn Hills ’Ex-Factor’ er en hyldest til kvinder og et påbud om at få røven ud på dansegulvet. Jeg overgiver mig. Igen.

3. Sivas: Colombiana (feat. Gili)

Med en spansk guitar som proptrækker hiver Sivas en melankolsk fortælling om kokain og fortabelse op af skyggelivets erfaringsbrønd på sin nye single.

Gillis stemme dukker op i det autotunede ekkokammer og er med til at give den tilbagelænede tone nerve, og dermed kunne det godt lyde som endnu et streaminghit fra den kant. Det er anden single fra Sivas-albummet ’Ultra’, ude i slut-april.

4. Young Thug: Anybody (feat. Nicki Minaj)

Det her er en Young Thug-sang med de sære stræk i stemmen og dunkel sidegade-produktion, det indebærer, men det mest iøjnefaldende er Nicki Minaj. Nej, ikke på den måde. Men det er tredje single Nicki Minaj udgiver på samme dag.

De to andre er i eget navn, ’Barbie Tingz’ og ’Chun-Li’. Kendetegnene for alle tre, er Nicki Minaj tilbage i rollen som batsvingende rapper. Ren hiphop. Cardi B får vist ikke lov at indtage tronen uden modstand.

5. Taylor Swift: September

Taylor Swift er ikke til at genkende for tiden. Først meldte den ellers politisk neutrale popstjerne ud, at hun støtter de unges March For Our Lives. Og nu er hun venner med Spotify. Streamingtjenesten, Swift ellers trak al musik fra i en magtkamp i 2014. Hun har indspillet en fin countryversion af Earth Wind & Fires disco-hit, ’September’ som en del af Spotifys Singles-serie, hvor gamle hits, bliver nyfortolket.