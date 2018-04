5 hjerter: Roskilde-aktuelle Kali Uchis er gådefuld som en sfinks og hård som en gangster Med et sammenrend af slukøret soul, jazzet funk og psykedelisk reggae debuterer colombianskamerikanske Kali Uchis på den internationale popscene. Parat til at være en stjerne.

Når Kali Uchis med nydelse smeltet ned i stemmen indleder sit debutalbum nynnende: »mmmh-mmmh-mmmh/ mmmh-mmmh-mmmh« og vækker en tværfløjtende bossanova-jazz under lyden af rullende bølger, får jeg lyst til at styrte ud af døren og fange det første fly til Brasilien og løbe barfodet gennem Rio ned mod stranden og bare kaste mig med næsen ned i sandet. Som om jeg var med i en Oddset-reklame.

Kalis Uchis: Isolation. Universal.

Jo, det er da på kanten til corny med bølgerne og det blidt masserende groove, men båret af Kali Uchis’ småsøvnige stemme er det mere forførende end for meget.

Og når Kali Uchis på det næste nummer, ’Miami’, fortsætter sin souljazzede sirenesang gennem psykedeliske reggae-tåger, ved jeg godt, hvor turen også går hen. Til stedet, hvor Kali Uchis drømmer på amerikansk og sparker kønsfordelingen i musikverden over skinnebenet:

»But why would I be Kim? I could be Kanye/ In the land of opportunity and palm trees«.

Inden albummets 45 minutter er gået, er den berusende følelse af lune vinde dog dampet af og har givet plads til køligere steder under helt andre musikalske himmelstrøg.

På den klassiske hornsvingende soulsang ’Feel Like A Fool’ er vi ovre i nærheden af Amy Winehouse med afsvedne følelser i stedet for romantik, den hypnotiske slentrende ’Tomorrow’ zoomer ind på den sociale slagside i drømmenes Amerika med udnyttelsen af unge piger på gaden, og med den plastiske synth-pop på ’In My Dreams’ skifter Uchis atter musikalsk form og drømmer sig væk fra virkelighedens rå elendighed til et sted, hvor:

»I’m never stressing my bills, nobody ever gets killed, it’s the dream world/ My mama’s never on coke, this isn’t my way to cope/ Washing my mind out with soap«.

Kali Uchis er en forvandlingskugle. Den 23-årige sanger fra Los Angeles er lige så mystisk som hendes navn, lige så forførende som kommanderende, lige så drømmende i tonen som bidsk i bemærkningen på ’Your Teeth In My Neck’. Musikalsk er hun en flod af soul, der løber gennem r’n’b, jazz, funk, hiphop, synth-pop, reggaeton og bossanova på sit overvældende debutalbum.

Et album, der trods de mange genresammenstød og hybrider hænger smukt sammen som en helhed. Fastholdt i Kali Uchis’ musikalske visioner og hendes stemme, der synes at ankomme og forsvinde i sit eget, drømmende tempo. Som om Kali Uchis har sin egen tidszone.

Billie Holiday som idol og dancehall som soundtrack

Ridende på spanske gloser og reggaeton-rytmer går turen til Colombia med ’Nuestro Planeta’. Naturligvis. Det er der, Kali Uchis oprindelig stammer fra.

Hendes fulde navn er Karly-Marina Loaiza. Hendes forældre er fra byen Pereira for foden af Andesbjergene. Det var dem, der gav hende kælenavnet Kali Uchis og flygtede til Virginia, USA, hvor hun blev født.