»Disrespektfuldt for genren«: Kontroversielt netfænomen nomineret til en Billboard Award Teenageren Danielle Bregoli blev kendt, efter hun stjal sin mors bil og snakkede om det i Dr. Phil. Nu er hun nomineret til en Billboard Award.

For to år siden var Danielle Bregoli en ukendt teenager på kant med loven.

Nu er hun blevet nomineret til en Billboard Award som årets kvindelige rapartist side om side med Cardi B og Nicki Minaj.

Prisen uddeles til de kunstnere, der har solgt mest i løbet af året. Det er altså ikke nødvendigvis den absolut bedste rapper, som man ellers kender det fra awardshows, men den mest populære - målt ud fra salgstal.

På scenen kalder hun sig selv for Bhad Bhabie, og hun blev for alvor kendt, da hun optrådte i tv-showet 'Dr. Phil' sammen med sin mor.

Moren prøvede at stoppe den 13-årige Danielle Bregolis destruktive adfærd, der omfattede biltyverier, at gå med kniv og anden generel utilpassethed.

Men det var svært at få den besværlige datter til at rette ind efter moderens ønsker, og det fik publikum til at grine af teenageren.

Fra Dr. Phil til meme

Hun udbrød »Cash me outside, how bow dah«. Det kan oversættes til »Catch me outside, how about that« - en opfordring til hele det grinende publikum, om at de alle og den 13-årige Danielle lige kunne gå udenfor og ordne det.

Det, syntes internettet, var sjovt. Videoen er set mere end 46 millioner gange, og hendes udsagn blev et meme.

*Filling out a job application*

“ How do you handle a difficult situation with a rude customer?" pic.twitter.com/8tqLgg9CUc — Ana (@_analiciousss) 10. januar 2017

I august udgav hun sin første single, 'These Heaux', og den strøg ind på en 77. plads på amerikanske Billboard Hot 100. Det fik Atlantic Records til at skrive en kontrakt med hende til flere millioner dollars.

Det er med andre ord gået ret hurtigt for 'Catch me outside'-pigen. Måske også lidt for hurtigt. Flere på Twitter reagerer nu på, at den 15-årige pige er nomineret til prisen. De mener, at der er mange andre kvindelige rappere, der fortjener en nominering før Bhad Bhabie.

Nominating “Catch me outside” is disrespectful to the genre. Do you know how many female rappers have put in work this past year? Dreezy, Young MA, Saweetie, Stefflondon etc... — ~✨ (@TashaTweeets) 17. april 2018

Vurder selv Danielle Bregolis raptalent i hendes hidtil største hit, 'Hi Bich':