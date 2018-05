Farvel til R. Kelly og XXXTentacion: Spotify vil ikke længere have 'hadefuldt' indhold Streaminggiganten vil fjerne hadefulde sange fra sit arkiv. R. Kelly er en af de artister, der ifølge Spotify bliver opfattet som skadelig eller hadefuld, og han vil fremover ikke være en del af Spotifys spillelister og officielle anbefalinger.

Der ligger rigtig meget musik på Spotify. 30 millioner sange for at være mere præcis, og hver dag kommer der 20.000 nye til.

Men det er ikke al musik, Spotify er lige stolt af at streame videre til sine 170 millioner brugere. Derfor har verdens største streamingtjeneste indført en ny politik for hvilke sange ,der tolereres i arkivet.

Fremover vil sange med hadefuldt indhold derfor blive fjernet fra tjenesten.

Det er mere specifikt sange, der opfordrer til vold mod grupper, der er defineret på baggrund af race, religion, køn, identitet, seksualitet, etnicitet, nationalitet, krigsveteraner eller handicap.

Højt at flyve, dybt at falde

Spotify går endnu videre, når det handler om, hvilke artister der skal anbefales på tjenestens officielle playlister og anbefalingstjenester.

Det kommer bl.a. til at gå ud over r'n'b-sangeren R. Kelly. Det er ikke fordi Spotify sletter megahittet 'I Believe I Can Fly', men man skal selv søge sangen frem. Det vil Spotify ikke hjælpe dig med.

»Vi fjerner R. Kellys musik fra alle Spotify-ejede og -drevne playlister og algoritmeanbefalinger såsom 'Discover Weekly'«, siger Spotify til Billboard.

Årsagen er anklagerne om, at R. Kelly står bag en sexkult, at han har misbrugt mindreårige seksuelt, og han har været sigtet for børnepornografi. R. Kelly er dog ikke blevet dømt for nogen af anklagerne.

»Når en kunstner gør noget, der er særligt skadeligt eller hadefuldt (for eksempel vold mod børn eller seksuelle krænkelser), kan det have influere, hvordan vi arbejder med eller støtter den kunstner«, skriver Spotify på sin blog.

»Vi tror ikke på censurering af en kunstners kreative adfærd, men vi vil have, at vores redaktionelle beslutninger afspejler vores værdier«,.

Som en reaktion på #MeToo er der opstået en #MuteRKelly-kampagne. Formålet er, at pladeselskaber, koncertarrangører, spillesteder, radiostationer og streamingservices skal boycutte sangeren.

Stifteren af kampagnen er tilfreds med, at Spotify muter R. Kelly.

»Forhåbentlig kan det starte en dominoeffekt«, siger stifteren Oronika Odeleye til The New York Times.

Hvor langt skal Spotify gå?

Også rapperen XXXTentacion er blevet fjernet fra Spotifys playlister. Den 19-årige rapper fra Florida er anklaget for et groft og voldeligt overfald på en gravid kvinde.

Det har fået rapperens talskvinde, Aishah White, til at rette et spørgsmål til Spotify, skriver The New York Times.

»Vil Spotify også fjerne disse artister?«, spørger talskvinden er nævner blandt andet Kiss-bassisten Gene Simmons, Michael Jackson, Ozzy Osbourne og Dr. Dre. De har alle været anklaget for sexmisbrug eller vold. Dette har streamingtjenesten dog ikke kommenteret på.