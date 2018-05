Det betyder et farvel til sange, der opfordrer til vold mod grupper, der er defineret på baggrund af blandt andet race, religion, køn, identitet, seksualitet, etnicitet, nationalitet eller handikap.

Spotify meddelte torsdag i sidste uge, at musiktjenesten vil rydde op i hadefuldt indhold.

Censur? Spotify viser sin enorme magt med ny politik mod voldelige sange Streaminggiganten gør sig selv til dommer over, hvilke sange der er for voldelige til brugernes høretelefoner. Danske iagttagere frygter, at Spotify bevæger sig ud på en glidebane.