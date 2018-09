Lise Westzynthius er tilbage med ny musik efter år med shamanisme og ayahuasca-trips

1 Lise Westzynthius: Laura Palmer (feat. Bjørn Rasmussen)

Det er seks år siden, at Lise Westzynthius udsendte det isnende skilsmissealbum, ’Tæt på en kold favn’.

Nu vender sangeren med den æteriske stemme tilbage med en dunkel duet, hvor hun og digteren Bjørn Rasmussen synger citater fra Twin Peaks-bogen ’Laura Palmers hemmelige dage’ og David Lynch-filmen ’Fire Walk With Me’.

Det er første lyd fra albummet ’Ja’, der handler om erfaringerne fra de seneste års ture ud i shamanisme og trips på det trance-skabende ayahuasca. Det kunne godt blive en vild tur. ’Ja’ er ude 14. september.

2 Kilo Kish: Elegance

Kilo Kish tager os en tur med gennem den japanske neonnat, hvor hun danser med kæmpekaniner og hviskerapper os i øret hen over et søvnigt knurrende popbeat. Som vidoen til ’Elegance’ viser, udtrykker hun sig lige så meget visuelt som musikalsk.

Kilo Kish er egentlig fra Florida, men er siden rykket til New York, hvor blandt andre Childish Gambino og Gorillaz har været forbi for at låne lidt af hendes intime midnatscharme til deres sange. Hendes nye single er en af de bedste musikalske nightcaps, man kan unde sig selv lige nu.

3 Sir Babygirl: Heels

Et sted i New Hampshire sidder gør-det-selv-popdivaen Kelsie Hogue ved sin computer og roder med den svigefulde forelskelses magnetiske kræfter. Det ene øjeblik er hun stærkt tiltrukket, det næste frastødt, det ene øjeblik løber hun den anden i møde, det næste flygter hun.

Den tvetydige tilstand indkapsler hun under navnet Sir Babygirl på den herligt accelererende ’Heels’. En house-vibrerende popsang, man kan danse med sig selv til hele natten og skrige med på, når Hogues ufiltrerede stemme lukker frustrationer og lykkerus ud i det samme vilde hyl.

4 D+: Tao of Ursula

Mount Eeries Phil Elverum er ved at vikle sig helt ud af det tungsind over sin kones død, han har blottet over de seneste par års næsten skræmmende ærlige album. Ud over at være blevet gift med skuespilleren Michelle Williams (enke efter Heath Ledger) har han også fundet sammen med Karl Blau og Bret Lunsford igen i bandet D+.

Efter ti års pause har de lagt et album ud på bandcamp. Og på sange som ’Tao of Ursula’ lyder deres minimalistiske og skrabede indie-folk stadig som en melankolsk hyggestund i en træhytte, der er ved at falde fra hinanden.

5 Bobby Shams: Bispebjerg

Københavner-rapperen Bobby Shams kigger sin identitet efter i sømmene på sit seneste track. Opvæksten på Ydre Nørrebro er en dyster fortælling, hvis man (som Shams gør) hedder Babak Vakili.

Så lyder et erindringsglimt sådan her: »Jeg var forelsket i Tina/ Samtidig Yassin blev sendt hjem til Palæstina/ Yasmin blev først voldtaget et år sener’/ Myrdet, efterladt i gårdens container/ Syv år gammel, bare børn/ Snart blev vi ældre/ Snart var vi bare, hva’ de andre forventer«. Shams leverer gangstarap med eftertanker.