Nordiske musikjournalister: Kim Larsen var en inspiration På den anden side af Øresund synger mange med på Gasolins og Kim Larsens sange. Her er der sorg over hans død.

Kim Larsen og Gasolin' var en stor inspiration for mange andre rockbands, også i Sverige.

Det siger den svenske musikjournalist Stefan Wermelin, efter at nyheden om Larsens død også har skabt store overskrifter i Sverige.

»Han var en stor inspirationskilde for mange andre bands«, siger Wermelin, som fremhæver de tidlige år med Gasolin.

»Det var et stadionrockband, men med en anden stil. Gode, melodiske rocksange, god udstråling og en god sanger med en meget karismatisk stemme, siger han.

Wermelin beskriver Kim Larsen som en kunstner, der altid leverede kvalitet.

»Han havde en attitude, som man skal have inden for rockmusikken. Det handler ikke kun om at synge godt, men også med det rette udtryk, og det havde han absolut«, siger den svenske musikjournalist.

Han tilføjer, at Kim Larsen var populær i især Skåne og Malmø, og også på den side af Øresund kan folk synge med på 'Hvad Gør Vi Nu, Lille Du?', som blev et af Gasolins store hits i Sverige.

Kim Larsen har jævnligt spillet koncerter i det sydlige Sverige.

Han samarbejdede også med svenske musikere, blandt andre Mats Ronander, der modtager nyheden om Larsens død med stor sorg.

»Jeg kommer til at savne ham vældigt meget. Vi var gode venner, og det her er forfærdeligt trist at høre«, siger Ronander.

Han og Kim Larsen synger duet i sangen 'Gör Mig Lycklig Nu' fra 1992.

Den danske sanger var også populær i Norge, hvor han denne sommer skulle have spillet syv koncerter. De blev dog aflyst på grund af Larsens dårlige helbred.

Musikjournalist Yan Friis siger til den norske radio NRK, at Gasolin og Kim Larsen har betydet meget for nordmændene. Her havde hans fans et nært forhold til både Larsens musik og den indstilling, han havde til livet.

»Folk opfattede ham som lidt radikal, lidt liberal og lidt hippie«, siger Friis.

ritzau