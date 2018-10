Anmeldelse: Det var ikke helt klart, hvad Bon Iver ville søndag aften i Royal Arena

Musestille menneskehav

»Never gonna break«, sang han med en vild og skrigende falset på ’Minnesota, WI’. Det skulle handle om at udvide musikken og lyden, der heller ikke tilbød nogen bevægelser til kroppen – det var et musestille menneskehav, der fyldte gulvet, selv under en voldsomt energisk ’Creature Fear’. I et stykke tid troede jeg, på tribunen hvor jeg sad, at der var tale om et siddende publikum, og det var chokerende at opdage, at de faktisk stod op.

Kedede de sig? Nok ikke, men på et tidspunkt var der en, der råbte, at han elskede Justin Vernon, og flere stemte jublende i. Jeg tror, man savnede, at paraderne faldt lidt. Det hele blev lidt for stift og styret.

Og så var der pause efter 40 minutters tid.

Hvad skulle den til for? Man var næppe kommet i gang, og da bandet efter 20 lange minutter og masser af popcorn (sådan nogle kan man købe i Royal Arena) returnerede, måtte de begynde forfra uden helt at finde formen.

På ’Calgary’ var Vernons stemme smuk og alene, og med ’Holocene’ mod slutningen nærmede vi os noget forløsende, men det blev ved en antydning.

Da Bon Iver kom tilbage for at spille en simpel ’Skinny Love’ som ekstranummer, forstod man, hvor vild hans transformation har været. En musiker, der egensindigt baner sine helt egne veje. Næste gang må han gerne tage os andre med.