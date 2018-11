Grevinde Alexandra, Ariana Grande og Mariah Carey gør status over eks'erne

Alexandra

Wash Me Away. I sidste uge sprang Grevinde Alexandra ud som sanger med en helt ny frisk og tropisk popsingle, der bærer titlen ’Wash Me Away’.

Ved første lytning mindede sangen om generisk Lyngby Storcenter-reklamemusik. Men sangen vinder ved nærmere bekendtskab. Sangen markerer sig som et statement fra en kvinde, der har to ægteskaber bag sig og nu er ved at genfødes.

Grevinde Alexandra synger, at hun var en ørken, der tørstede efter lidt regn. Og der er andre fine billeder af ensomhed i teksten. Nu er hun godt i gang med at vande sig selv, og Grevinden får sin store ilddåb denne lørdag, hvor hun skal optræde ved en velgørenhedskoncert i Malmø. Flyv, fugl Fønix, flyv!

Ariana Grande

Thank u next. Ariana Grande bruger, ligesom Grevinde Alexandra, musikken til at gøre status over sine forliste forhold. Ariana Grandes nye single ’thank u next’, er på rekordtid er blevet en verdenskendt ekskæreste-hymne. Grande og komikeren Pete Davidson blev forlovet efter at have været kærester i ganske få måneder.

De mødtes i marts, fik kærestetatoveringer henover foråret, og i juni havde hun en gigantisk tåreformet diamantring på fingeren til en værdi af 93.000 dollars. Ariana Grande udgav en sang, der hedder ’Pete Davidson’, der kom med på det anmelderroste album ’Sweetener’.

Forlovelsen blev dog brudt i oktober, en måned efter Grandes ekskæreste, rapperen Mac Miller, døde kun 26 år gammel. Nu har Ariane Grande skrevet om alt det, ekskæresterne har lært hende på godt og ondt.

Mariah Carey

A No No. Mariah Careys kunne godt være en slags musikalsk Gudmor til Ariane Grande. De har begge en forkærlighed for store vokale armbevægelser og overfraseringer, og så er de indehavere af kæmpestore egoer. Careys femtende album, ‘Caution’, lander 16. november.

På en af de første singler fra albummet lader hun hovederne rulle, dog ikke på ekskærester, men rygtet siger, at hendes nye single ’A No No’ skulle omhandle hendes eks-manager, Stella Bulochnikov, som i foråret sagsøgte Carey for sexchikane. De to var i årevis uadskillelige slyngveninder. Sangen hylder den 80’er R&B lyd, der kendetegnede Carey, da hun i slutningen af 90’erne hittede med albums som ’Butterfly’ og ’Rainbow’.

Jessica Pratt

This Time Around. Hvis man slet ikke kan holde de ovennævnte divaer ud, så er amerikanske Jessica Pratt den perfekte antidiva, der står klar med en mere indadvendt sang til hjertesorgerne. Hvis man holder af Joan Baez, Joni Micthell og Cat Stevens, så er ’This Time Around’ den bedste medicin mod ekskæreste-smerter.

Ida Redig

Det här är frihet. Svenske Ida Redig er en klassisk Melodi Grand Prix-sangerinde. Hun holder af store dancepop sange med effektive omkvæd på modersmålet, og er musikalsk nært beslægtet med vores egen Medina. I år deltog Redig i den svenske udgave af konkurrencen og blev nummer fem med sangen ’Allting som vi sa’.

Hun debuterede i 2007 med albummet ’Standing here’, og i 2014 fulgte hun op med albummet ’Thou Shall Not Be A Pussy’. Jeg håber, hun kommer med i Melodi Grand Prix igen, for hendes nye single ’Det här är frihet’ minder om Loreens vindersang ’Euphoria’ fra 2012. ’Det här är frihet’ er en perfekt, euforisk svensk vindersang om at træde i karakter.