Marie flyttede ind med tre drenge på 12 kvadratmeter for at leve et liv med »en fucked-up levestandard«

Fire personer med et uopslideligt venskab flytter i 2015 ind i et øvelokale i otte måneder. Men hvad sker der, når det musikalske storhedsvanvid skal forløses og venskabet udfordres? For Collider har det blot gjort venskabet endnu stærkere. Vi har fulgt bandet op til udgivelsen af det debutalbum, det har taget fire år at færdiggøre.