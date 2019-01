Den Jyske Opera satser på et helt nyt publikum: babyer

Den Jyske Opera bejler med særlig opera til det yngst mulige publikum: Spædbørn og tumlinger. Det smaskende og småpludrende publikum ventes ikke at sidde stille - de skal derimod blive en del af forestillingen.

Med en ny opera, hentet fra England, satser Den Jyske Opera på det yngst tænkelige publikum: Babyer og tumlinger fra nul til to et halvt år inviteres fra 11. januar i år til en særlig opera, ’Hjerte Lyd’, foreløbig i Aarhus, men derefter på turné rundt i landet.

Operaen, der er skabt af komponist Sam Glazer og librettist Zoë Palmer, har ikke alene klange og lydbilleder, som kan appellere til de mindste. Den opføres også med babyerne på scenen.

Til premieren på Godsbanens Åbne Scene om få dage lokkes der ud over med musik også med »sanselige oplevelser af blødt, glat, pelset, lyst og mørkt«.

Ingen forventer, at babyerne vil læne sig tilbage i hagesmækken, tie stille og lytte fokuseret til den musik, der serveres. I stedet bliver babyernes lyde en del af forestillingen, og de kan kravle og stolpre rundt mellem musikere og sangere og undersøge celloen undervejs.

Midtvejs er et kvarter afsat til fri leg.

Både for Sam Glazer og operaen er tanken både at stimulere små børn musikalsk og at give dem oplevelser af højere musikalsk kvalitet end den, som den lokale pædagog måske kan præstere med tre akkorder og en skoleguitar.