»For mig er det en optursplade«: Naja Marie Aidt og Nikolaj Nørlund har lavet et album sammen – på mail

Det hele startede med, at Nikolaj Nørlund flyttede til Amager.

For at fejre indflytningen i sit nye hus holdt sangskriveren og musikeren en housewarming og inviterede blandt andre forfatteren Naja Marie Aidt.

De to kender hinanden fra en række forskellige projekter, som de har arbejdet sammen igennem årene. Første gang var ’Blæs på Odysseus’ i 1998, en musikforestilling af den klassiske komponist Pelle Gudmundsen-Holmgreen. Sidenhen har de også lavet H.C. Andersen-hyldestpladen ’Andersens drømme’ i 2005, og Naja Marie Aidt har flere gange bidraget med tekst til Nikolaj Nørlunds album, blandt andet til ’Det naturlige’ fra 2014 sammen med to andre forfattere, Bjørn Rasmussen og Peter Laugesen.

Men tilbage til den housewarming.

Naja Marie Aidt kunne ikke komme, for hun bor i New York og har gjort det i mere end 10 år. Til gengæld skrev hun tilbage og spurgte, om ikke de to snart skulle skrive nogle sange sammen igen. Og det skulle de.

»Derefter skrev jeg teksten til sangen ’Housewarming’, fordi der blev ved med at stå ’Housewarming’ i emnefeltet på de mails, vi skrev til hinanden. I begyndelsen var planen, at det bare skulle være en ep, men da vi havde de sange, der skulle bruges til en ep, spurgte Nikolaj, om vi ikke skulle lave en hel plade«, fortæller Naja Marie Aidt.

Det færdige album, som lå klar efter et års tid, kom også til at hedde ’Housewarming’, og det er netop udkommet til rosende, nærmest overstrømmende, anmeldelser. Fem stjerner blev det til i Jyllands-Posten, fem stjerner i BT, fem stjerner i Soundvenue, fem stjerner i Gaffa. Her i Politiken giver vi som bekendt ikke stjerner, men hjerter, og dem var der også fem af fra Kim Skotte, der skrev:

»’Housewarming’ er slet og ret et stærkt album«.

Ikke nogen sorgplade

Det er derfor, vi sidder her i Cinemateket over for Kongens Have i København. Det er en ualmindeligt solrig dag, og vi skal tale om at samarbejde på tværs af kunstarter, om sangteksten som genre og om at miste glæden ved sproget.

Og faktisk er det meget passende, at himlen er blå, og det på gaden udenfor vrimler med mennesker, der misser med øjnene og ikke kan holde smilet på læberne tilbage. For spørger man Aidt/Nørlund, som duoen officielt hedder, handler ’Housewarming’ om liv.

»Vi synes, at den handler om alt det, der kan være i livet af lys og mørke, hele det der kriblende liv, der kan være omkring os, kærlighed og ...«, siger Naja Marie Aidt, inden Nikolaj Nørlund tilføjer: »... og byen«.

Man kunne ellers godt få tanken, at ’Housewarming’ er et trist album om sorg, død og melankoli, når man hører linjer som: »Kom indenfor/ i det brændende hus/ find det vi mistede/ skygger og flagrende håb/ drømme af tyndt papir«.

Foto: Emma Sejersen Både Naja Marie Aidt og Nikolaj Nørlund har tidligere flere gange arbejdet på tværs af litteratur og musik. Det er også en måde at bevæge sig ud af sin egen sikkerhed, siger de.

Både Naja Marie Aidt og Nikolaj Nørlund har tidligere flere gange arbejdet på tværs af litteratur og musik. Det er også en måde at bevæge sig ud af sin egen sikkerhed, siger de.

Og kender man Naja Marie Aidts historie, ville det ikke være underligt, hvis teksterne bevægede sig i en dyster retning. I 2015 døde hendes søn Carl. Den ellers lykkelige 25-årige unge mand sprang ud ad et vindue på 4. sal efter at have spist hallucinerende svampe, og det ufattelige chok og den ekstreme sorg over tabet beskrev forfatteren i udgivelsen ’Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage – Carls bog’ fra 2017.

Men ’Housewarming’ er ikke et album om Carl, siger hun.

»Der er den ene sang, ’Sommerfuglevinger’, som er en lille ode til ham. Men derudover ville jeg blive ked af det, hvis lytteren bare læser det, som jeg har oplevet, ind i pladen og hører det som en sorgplade. Fordi for mig har det været enormt frisættende at skrive de her tekster«, siger Naja Marie Aidt.

»Det har været så fantastisk for mig, fordi det simpelthen har været så sjovt. Jeg har fået sådan en glæde ved at skrive tilbage, som jeg havde mistet. Efter ’Carls bog’ havde jeg svært ved at finde ud af, hvilken bog jeg kunne skrive. Jeg kan jo ikke bare sætte mig ned og skrive en eller anden latterlig kærlighedsaffære efter at have skrevet et requiem. Så det her var bare perfekt, fordi det var noget helt andet«.

Nikolaj Nørlund nikker:

»For mig er det en optursplade. Mine børn danser, når de hører den, og de har ingen af de historier med sig. Selvfølgelig handler den også om død og savn, men det er jo også en del af livet. Og de mørke sider er med på en ret livsbekræftende måde, synes jeg«.

Naja Marie Aidt nævner et nummer som ’Nedrullede gardiner’, som begynder med linjerne: »Ligger i sengen, kan ikke stå op/ kan ikke gå ud, kan ikke få nok/ af mørke og ensomhed«. Til gengæld hopper bassen og trommerne frejdigt af sted, mens guitarakkorderne klinger funklende lyst.

»Det handler om den ultimative nedtur, men faktisk er det en helt vild festlig sang. Der opstår også noget i mødet mellem tekst og musik, hvor vi på nogle af numrene har arbejdet meget med kontraster. Så jeg synes ikke, at der er nogen af numrene, som er fuldstændig triste«, siger Naja Marie Aidt.