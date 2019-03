16.000 fans venter: Verdens hotteste rapper gæster en udsolgt Royal Arena i aften

Han har et månedligt lyttertal på 50 millioner på Spotify. Over 15 millioner følger hans liv på Instagram. Han har arbejdet sammen med kunstnere som Nicki Minaj og Justin Bieber og bliver set som den hotteste rapper lige nu.

Og i dag er han i Danmark.

23-årige Austin Richard Post, bedre kendt som Post Malone, er klar til at gå amok foran 16.000 koncertgæster i en fuldstændig udsolgt Royal Arena i aften.

Første turné i Europa

Koncerten er en del af hans første turné i Europa, som startede 14. februar i Dublin og slutter i London 14. marts.

Sidst fans kunne opleve ham i Danmark var i Bøgeskoven på Smukfest i sommer. En koncert, Politikens musikanmelder Lucia Odoom gav fire hjerter og kaldte »en koncert, hvor publikum stod i favnen sammen og sang deres generationssange«.

Post Malone er fra Texas i USA, hvor han lærte at spille guitar via computerspillet ’Guitar Hero’.

»Jeg begyndte at lave musik i Dallas, da jeg fik ‘Guitar Hero’. Jeg spillede det vildt meget, og så bad jeg min mor om at købe en rigtig guitar til mig«, har han tidligere udtalt til musik-, mode- og filmmagasinet Soundvenue.

Han fik sit gennembrud i 2015 med sangen ’White Iversion’, der fik en million afspilninger på en måned på Soundcloud.

Han er især blevet kendt for hitsene ’Better Now’, ’Sunflower’ og ’Rockstar’, men også for sit noget brutale udseende med tatoveringerne ’always tired’ under øjnene og ’stay away’ i panden og en række skinnende guldtænder, når han smiler.

Roddy Ricch og Tyla Yaweh opvarmer

I aften kan de danske fans også opleve rapperne Roddy Ricch og Tyla Yaweh, der er med som support på hele Europa-turnéen.

Post Malone står helt sikkert klar med skudsikre hits, men det er ikke mere end et par uger siden, at han på den amerikanske tv-kanal NBC sang Elvis’ ‘If I Can Dream’ i et gult jakkesæt, der havde en ørn viklet ind i ståltråd på ryggen.

Så mon ikke, at der også kan komme overraskelser i aften.

Post Malone spiller klokken 20.00 i Royal Arena i København.