Helvedeshunden er løs: Dansk metal-bæst varmer dine roterende nakkeøvelser op inden Copenhell

Der er zombie-country, futuristisk r’n’b og growlende dødsmetal mellem de fem sange, Simon Lund mener, at du skal høre for tiden.

1Soleima: STFU. Den danske afdeling for futuristisk r’n’b får lige et spark længere ind i fremtiden på Solaimas nye single. Med sin spinkle Stina Nordenstam-stemme, basbrummende hooks og et rullende boombap-beat giver hun ren besked til en tid, hvor alle skal lufte deres meninger på sociale medier: ’Better shut the fuck up’. Nu ved du også, hvad titlens initialer står for.