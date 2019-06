Facebook omgør censur af ikonisk Led Zeppelin-cover med nøgne børn

Nøgne unger, der klatrer, og som ses på afstand og med ryggen mod beskueren, er i orden at vise på Facebook, så længe billedet stammer fra et gammelt lp-cover.

Det må være konklusionen på den seneste twist mellem Facebook-brugere og det sociale netværk, som fremover tillader posts med affotograferinger af Led Zeppelins pladecover til ’Houses of the Holy’ fra 1973.

Billedet, der blev postet af hjemmesiden Ultimate Classic Rock (UCR), blev oprindelig fjernet af Facebook med henvisning til, at det var blevet anmeldt af andre brugere, og at det brød »reglerne for nøgenhed«, som »vi er nødt til at følge«. Det skriver The Guardian.

I slutningen af sidste uge blev beslutningen imidlertid omgjort med henvisning til, at der er tale om et »et kulturelt betydningsfuldt billede. Derfor gendanner vi den post, vi fjernede«, udtalte en talsperson til UCR.

I 2007 blev de to børn, der vises i forskellige positurer på coveret, Stefan og Samantha Gates, interviewet om deres holdning til at være fotograferet uden tøj, mens de klatrer op ad Giant’s Causeway på Nordirlands nordkyst. De fortalte, at de var helt upåvirkede af at optræde nøgne på coveret.

»Vi var nøgne på mange af de modelbilleder, vi lavede, og det var ikke noget, man tænkte over dengang«, udtalte kvinden. »Det ville man nok ikke kunne komme af sted med nu«.

Coveret blev designet af det britiske designkollektiv Hipgnosis, der stod bag den visuelle identitet for flere af datidens store rockbands.

I Skandinavien har vi set en lang række eksempler på censur af kunst, hvor Facebook har fjernet billeder fra posts eller annoncer, hvilket Berlingske seneste har sat fokus på.

På Arken i Ishøj har man oplevet, at billeder fra udstillingen med den australske samtidskunstner Patricia Piccinini er fjernet fra annoncer, mens Glyptoteket i København har fået fjernet fotos af værker fra de seneste udstillinger, blandt andet ’Perfect Poses’, der viste skulpturer af franske 1800-tals-kunstnere.