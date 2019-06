Sheryl Crow har mistet alt sin musik i Universal-brand: Hvem opbevarer også kopier sammen med originalerne?

Alle masterbånd med Sheryl Crows musik er gået op i røg og flammer i den brand, der raserede et pakhus hos Universal Studios i 2008, skriver BBC.

»Først og fremmest forstår jeg ikke, hvordan man kunne opbevare noget et sted, der ikke havde sprinklere. For det andet forstår jeg ikke, hvordan man kan lave kopier og opbevare dem samme sted. Hvad er ideen med det?«, lyder det fra Sheryl Crow.

Den amerikanske sangerinde havde syv top 10-album mellem 1995 og 2008, og masterbåndene, som nu er væk, indeholdt angiveligt alternative udgaver, demoer og sange, som endnu ikke er udgivet.

»Der er mange sange på mine masterbånd, som ikke er udgivet endnu«, siger Sheryl Crow og fortæller, at trygheden i at vide, at hun altid kunne vende tilbage og lytte til det gamle materiale, nu er væk.

Hvorfor holde det hemmeligt?

Branden skete i 2008, men det er først nu, Sheryl Crow har fundet ud af, at hendes materiale er futtet af, fordi Universal Music har påstået, at der ikke gik noget værdifuldt tabt i flammerne.

Men for et par uger siden afslørede en artikel i The New York Times, at op mod 500.000 masterbånd gik op i røg. Universal Music Group afviser dog, at omfanget af skader er så stort, som artiklen påstår

»Mange af de masterbånd, som var fremhævet som ødelagt, har vi faktisk i vores arkiver«, siger chefarkivar Patrick Kraus til det amerikanske musikmagasin Billboard.

Sheryl Crow forstår slet ikke, hvordan der kan gå 11 år, uden at Universal Music har fortalt om alt det materiale, der er blevet ødelagt.

»Jeg forstår ikke hemmeligholdelsen«, siger hun.

Det er der flere andre musikere, der heller ikke gør. Derfor er de gået sammen om at sagsøge Universal Music Group for at have holdt skaderne hemmelige og for ikke at dele erstatningspengene fra branden med de berørte kunstnere.