»Jeg er taknemmelig over, at jeg får muligheden for at sprede mit budskab«: Greta Thunberg har lavet en popsang om klimakrisen

Sammen med det britiske band The 1975 har Greta Thunberg indspillet en sang. Angiveligt skal flere andre større bands have takket nej til at samarbejde med den svenske klimaaktivist.

»Jeg er taknemmelig over, at jeg får muligheden for at sprede mit budskab«:

»Alting skal forandres. Og forandringen skal ske i dag«.

En af tidens mest prominente stemmer tilhører 16-årige Greta Thunberg. For et halvt år siden opildnede hun os mennesker til at skrotte håbet for fremtiden. Vi skal i stedet begynde at panikke, som var vores huse gået op i flammer. For det er de, lød hendes budskab under World Economic Forums topmøde i Davos tilbage i januar.

I dag er budskabet stadig det samme, hvilket citatet ovenfor, der stammer fra en ny sangudgivelse, er et eksempel på.

Den svenske klimaaktivist er nemlig blevet en del af Manchester-bandet The 1975’s popmaskineri. Hun er med på gruppens første sang, også kaldet ’The 1975’, fra deres kommende plade.

Albummet er først sat til udgivelse i februar 2020, men budskabet på singlen, der udkom i slutningen af juli, er ifølge bandet selv så vigtigt, at sangen måtte se dagens lys.

»Efter vi mødte hende (Greta Thunberg, red.) i Stockholm og indspillede sangen, blev vi i bandet enige om, at budskabet ikke kunne lade vente på sig i seks måneder. Det ville have gjort udgivelsen til et spørgsmål om forfængelighed fra vores side«, fortæller bandet til BBC.

Den vigtigste stemme

På sangen læser Greta Thunberg op fra en tale, mens bandet står for det musikalske baggrundstæppe. Bandets manager, Jamie Oborne, fortæller ifølge The Guardian, at den unge svensker står for en sandhed, der rækker ud over menneskets erfaring, når hun siger, at verden skal forandres her og nu. Derfor er hun netop »den vigtigste person« i hele verden at give en platform. Om sangudgivelsen siger klimaaktivisten selv:

»Jeg er taknemmelig for, at jeg får mulighed for at sprede mit budskab til et nyt og større publikum. Jeg synes, at det er dejligt, at The 1975 er så engageret i klimakrisen. Vi er nødt til hurtigt at få folk i alle afkroge af vores samfund til at involvere sig. Og det her samarbejde er helt klart noget nyt«, skriver The Guardian.

Flere ’større kunstnere’ end The 1975 skal angiveligt have takket nej til at medvirke på sangen, hvilket bandet beskriver som det rene vanvid. BBC oplyser dog ikke, hvem der er tale om.

Budskabet nedbryder barrierer

Selv om bandet ifølge The Guardian ikke er det mest succesfulde band i verden, bliver de efterlignet af mange. Det kan være med til at sprede Greta Thunbergs budskab ud over bandets egne kredse, skriver avisen. Bandet har ikke tidligere haft andre med på deres sange, hvilket kan styrke vigtigheden af budskabet yderligere samt »forstærke kvinders stemmer« i verden.

Overskuddet fra sangen går til den internationale græsrodsbevægelse Extinction Rebellion. Bevægelsen byder samarbejdet mellem Greta Thunberg og The 1975 velkommen og skriver i en udmelding, at musik kan »nedbryde barrierer« – og at der virkelig er behov for netop det på grund af den »nødsituation«, vi står over for.

I august sidste år markerede Greta Thunberg sig ved at strejke for klimaet hver fredag under kampagnen ’Skolstrejk för klimatet’. Det medførte en verdensomspændende kampagne, hvor over 100.000 elever i op mod 1.700 byer på alle beboede kontinenter fulgte trop. 20. september vil hun og andre unge klimaaktivister verden over endnu en gang strejke for at sprede deres budskab.