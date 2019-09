Liam Gallaghers nye album skriger på en Oasis-genforening

FOR ABONNENTER

Liam Gallagher åbner sit nye album med mundharmonika, elguitar med landevejsstøv og Dandy Warhols akkorder på sangen ’Shockwave’. ’Why me?, why not’ er et klassisk rockalbum, hvor melodierne er velkomponerede, slidstærke og yderst behagelige, Især bløde 70’er-nostalgiske ’Meadow’ viser kontrasten til den kontroversielle person, Liam Gallagher er uden for sit sangunivers. Albummets mildere og stiliserede lyd er en direkte forlængelse af den musikalske stemning, han slog an på debutalbummet ’As You Were’ fra 2017.