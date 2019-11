Nu bliver det nemmere for handikappede at købe koncertbilletter

Ticketmaster i England har nu gjort det nemmere for folk med forskellige funktionsnedsættelser at købe billetter specifikt tiltænkt dem.

For fremtiden bliver det meget lettere at købe koncertbilletter i Storbritannien, hvis man er handikappet.

Det skriver BBC.

I England tager 3 millioner musikelskere med en eller anden form for funktionsnedsættelse til koncert hvert år.

Men hver gang, de har skullet købe en handikapbillet med ekstra plads til kørestolen, med særlig placering til de hørehæmmede eller et særligt område, hvor hjælpere også var tilladt, har man skullet igennem en proces for at verificere sit handikap.

Det slutter nu.

Kun én verifikation

Har man en funktionsnedsættelse, skal man verificeres som handikappet en enkelt gang. Herefter kobles den verifikation permanent til brugerens profil.

Hver gang brugeren vil bestille billetter vil de forskellige handikappladser så være synlige som alle de andre billetkategorier.

»Det er noget, vi har arbejdet på at addressere i et stykke tid«, siger Ticketmasters marketingchef i England Andrew Parsons til BBC.

Det nye system er udviklet sammen med organisationen Ticketing Without Barriers Coalition, der blev dannet, efter en undersøgelse viste, at 83 procent af handikappede musikelskere vælger ikke at købe koncertbilletter på grund af det bøvlede system.

Indtil videre virker systemet kun på enkelte koncertsteder, men i løbet af 2020 forventes det at blive rullet ud til alle Ticketmasters engelske venues.

Ticketmaster Danmark er i gang med et lignende initiativ, men kan endnu ikke sige, hvornår det bliver implementeret.