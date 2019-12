Netflix laver serie om, hvordan Spotify blev til verdens mest populære streamingtjeneste til musik

Automatisk oplæsning Beta

Pludselig var musik-streamingtjenesten Spotify der bare. Og den var kommet for at blive.

Men hvordan begyndte det hele – og hvordan blev Spotify til det, tjenesten er den dag i dag? Det kan du snart blive klogere på i en ny serie om den svenske start-up.

Det skriver Netflix i en pressemeddelelse onsdag.

»Historien om hvordan Spotify blev til, er et godt eksempel på hvordan en lokal historie kan have global indflydelse«, citeres direktør for Netflix’ internationale originale serier, Tesha Crawford, for at sige.

Serien kommer angiveligt til at handle om, hvordan makkerparret Daniel Ek og Martin Lorentzon startede Spotify tilbage i 2006 for at blive lanceret to år senere i et forsøg på ændre musikindustrien i en tid præget af piratkopiering ved at tilbyde gratis og lovlig musik til alle brugere.

»Historien er utrolig spændende og udfordrende. Udfordrende, fordi Spotify-historien ikke er slut endnu – den kører stadig med høj hastighed og vil formegentlig ændre sig, mens vi arbejder på projektet«, lyder det fra Per-Olav Sørensen, der er projektets instruktør.

Serien, der endnu ikke har fået en titel eller udgivelsesdato, er baseret på bogen ’Spotify Untold’, der er skrevet af to erhvervsreportere fra det svenske nyhedsmedie Dagens Industri, Sven Carlsson og Jonas Leijonhufvud.

Det er produktionsselskabet Yellow Bird, som skal producere serien. Det kommer det til at gøre i samarbejde med producer Luke Franklin og executive producer Berna Levin, hvor sidstnævnte i pressemeddelsen kalder serien for »en historie om kampen for kulturel og finansiel indflydelse i en globaliseret og digitaliseret verden«.

Spotify har i dag over 50 millioner tilgængelige musiknumre og 248 millioner månedlige aktive brugere, hvoraf 113 millioner er abonnenter.