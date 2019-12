Endelig: Mariah Carey topper hitlisten med ’All I Want for Christmas’ ... efter 25 år

Automatisk oplæsning Beta

Det kunne næsten lyde, som om nissen har haft en finger med i spillet. For der skulle gå ikke 25 dage, som der normalt går i december, før amerikanerne fejrer jul, men hele 25 år, før Mariah Careys juleplage ’All I Want for Christmas Is You’ endelig krøb helt til tops på den amerikanske Billboard Hot 100.

Det lykkedes i mandags med Mariah Careys seneste udgave af sit gamle julehit, skriver The New York Times.

Og dermed er ’All I Want for Christmas Is You’ ikke bare det hit, der har været længst tid om at nå toppen af den amerikanske hitliste, det er er også det første julehit, der bliver nummer 1 siden ’The Chipmunk Song’ for 60 år siden.

Ligesom det er det første Mariah Carey-hit siden 2008, der indtager førstepladsen.

Mariah Carey er dermed oppe på i alt 19 førstepladser – kun en enkelt mindre end The Beatles, der har rekorden.

Selv går Mariah Carey ikke så meget op i den førsteplads, siger hun til The New York Times:

»Det er noget mine die-hard fans går op i, og folk tæt på mig taler om det nærmest hele året«.

Til gengæld fortæller hun, at hun i mange år dissekerede sangen, hver gang hun hørte den, men nu er nået til et sted, hvor hun kan nyde den.

»Jeg elsker bare juledagene. Jeg ved, det er corny, men jeg er ligeglad«, siger hun til avisen.