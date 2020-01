Eminem udgiver surprise-album og stærkt kontroversiel musikvideo

Automatisk oplæsning Beta

Den amerikanske rapper Eminem, med det borgerlige navn Marshall Bruce Mathers III, har i nat udgivet sit 11. album, der bærer titlen ’Music To Be Murdered By’, efter flere uger præget af spekulationer om, hvornår efterfølgeren til albummet fra 2018, ’Kamikaze’, ville komme.

Det skriver magasinet Rolling Stone.

På Twitter har rapperen i et opslag vedhæftet et billede af albummets omslag og skrevet: »Det er din begravelse«.

En blodlignende substans driver ned ad det røde omslag, hvor rapperen selv står i jakkesæt med en økse i den ene hånd og en pistol i den anden. Begge våben presser han ind mod sine tindinger.

I et andet tweet skriver han, at albumtitlen, ’Music To Be Murdered By’, er inspireret af »mesteren« Alfred Hitchcock, som var en engelsk filminstruktør og -producer. I 1958 udgav han i samarbejde med den amerikanske dirigent Jeff Alexander et album, der bærer den samme titel – og ikke mindst den samme stilistiske opbygning. Her er det blot Alfred Hitchcock, som holder øksen og pistolen.

Eminems nye album indeholder 20 sange, hvorpå der er blevet gjort plads til flere gæsteoptrædener af blandt andre Ed Sheeran, Q-Tip, Anderson .Paak og rapperen Juice Wrld, som døde i december.

Hvornår stopper det?

På YouTube har Eminem offentliggjort den første musikvideo til en af sangene fra det nye album, nemlig ’Darkness’.

I begyndelsen af videoen sidder rapperen alene i et mørkt lokale, mens lyden af roligt klaverspil og et lavt trommebeat kører. »I don’t wanna be alone in the darkness (Jeg vil ikke være alene i mørket, red.)«, synger han.

Efter flere klip med våben og medicin kommer et større koncertpublikum til syne, og idet scenetæppet falder, trækker en ældre hvid mand hætten af sin trøje og gør sig klar til at sigte med sin riffel.

Eminem synger, at han er i sin fulde ret til at eje et våben på grund af våbenlovgivningen i USA. Manden i videoen affyrer skudsalver mod publikum, hvorefter han vender våbnet 180 grader.

Herefter ses en montage fra musikfestivalen Route 91 Harvest i Las Vegas, hvor en mand i 2017 fra sit hotelværelse skød og dræbte 58 mennesker, inden han tog sit eget liv.

»Hvornår får det her en ende?«, står der mod slutningen af videoen. Svaret: »Når der er nok, som bekymrer sig om det«.

Inden skærmen går i sort, opfordrer rapperen folk til at gå ind at registrere sig på en hjemmeside, hvis formål er at ændre den amerikanske våbenlovgivning.