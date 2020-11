Megastjerne langer ud efter Grammy: »Det er korrupt. I skylder mig transparens«

Hitsangeren The Weeknd er rasende og beskylder Grammy-uddelingen for at være korrupt, fordi han ikke har modtaget nogen nomineringer til awardshowet, selv om hans seneste plade og single klarer sig glimrende på hitlisterne.

»Grammy er og bliver korrupt. I skylder mig, mine fans og industrien, transparens«. Sådan skriver han på Twitter.

Og udråbet er allerede blevet retweetet over 200.000 gange og blevet liket lige knap en million gange, og hans fans, der bakker påstanden op, er vrede.

Den canadiske sangstjerne var blevet spået til både at optræde og blive nomineret i flere kategorier, da han har haft et succesfuldt år.

Albummet ’After Hours’ er det mest solgte album indtil videre i USA i år, mens hitsinglen ’Blinding Lights’ er det nummer, der har ligget længst på den amerikanske top-10-hitliste nogensinde, nemlig i 40 uger i træk.

Manden bag The Weeknd, Abel Tesfaye, har for nylig vundet flere større priser ved blandt andet MTV VMA’s og American Music Awards og skal optræde ved en af de måske mest prestigefulde koncerter, hvor over 100 millioner ser med, nemlig næste års Super Bowl Halftime Show.

Flere amerikanske medier har skrevet, at det kunne være en mulighed, at han er blevet ekskluderet fra Grammy-showet efter flere ugers diskussion mellem de to parter om en mulig optræden i showet, der skal finde sted i januar.

Ifølge BBC har en anonym kilde fortalt musikmagasinet Rolling Stones, at Grammy-uddelingen skulle have stillet The Weeknd et ultimatum om, at han ikke kunne optræde både i Super Bowl Halftime Show’et og ved Grammy-uddelingen.

Den udlægning benægter den øverste bestyrelse for Grammy-uddelingen.

»Vi forstår, at The Weeknd er skuffet over ikke at blive nomineret. Jeg var overrasket, og jeg føler med ham«, siger Harvey Mason Jr., der er chef for awardshowet, og fortsætter:

»Desværre er der hvert år færre nominerede end antallet af artister, der fortjener at blive nomineret. Og afstemningen i alle kategorier sluttede, lang tid før The Weeknds optræden til Super Bowl blev offentliggjort, så det kan på ingen måde have påvirket nomineringsprocessen«, siger han.

De Grammy-nominerede bliver hver år udvalgt af en ekspertgruppe, der består af sangere, sangskrivere, producere og repræsentanter for pladeselskaber inden for de respektive genrer.