Eminem siger undskyld til Rihanna

Undskyld, Rihanna.

Sådan lyder det på nummeret ’Zeus’ fra Eminems nye surprise-album, ’Music to Be Murdered By – Side B’, der er en opfølger til ’Music to Be Murdered By’, som udkom i januar 2020.

I sangen rapper han:

»And wholeheartedly apologies, Rihanna/ for that song that leaked, I’m sorry, Ri/ it wasn’t meant to cause you grief/ Regardless, it was wrong of me«.

Undskyldningen kommer, fordi Eminem tidligere har ytret støtte til Rihannas ekskæreste, Chris Brown, der har erkendt sig skyldig i vold mod popstjernen fra Barbados.

Eminems støtte blev udtrykt på en gammel uudgivet skitse til nummeret ’Things Get Worse’ fra 2011, som sidste år blev lækket til offentligheden.

»Of course I side with Chris Brown, I’d beat a bitch down, too«, lyder det blandt andet på den lækkede optagelse.

I teksten til den oprindelige version af ’Things Get Worse’ kan man også finde en lang række andre grænseoverskridende ytringer. Blandt andet synger Eminem ligeledes om at tæske prostituerede, om Angelina Jolie og deepthroat, om at smide sangeren Natasha Beddingfield i en vaskemaskine og slå skuespilleren Dakota Fanning ihjel.

Dengang lød forsvaret fra en talsperson for Eminem, at det var et over 10 år gammelt nummer, som allerede dengang blev skrottet og lavet om.

Men nu erkender rapperen altså, at det var forkert af ham overhovedet at have skrevet det.