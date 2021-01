5 hjerter: Hendes hore-fortællinger viser, hvor gode sange man kan skrive, når man er god til at dumme sig

Titlen på Jazmine Sullivans nye ep ’Heaux Tales’ betyder oversat til dansk noget i stil med ’hore-fortællinger’. Hun kalder ep’en for et projekt og en iagttagelse af kvindeliv, seksualitet og ejerskab og blander både poesi og kritiske kommentarer med sine r’n’b sange.

»Yeah, I got dreams To buy expensive things And I know that he’s out there So where’s my millionaire«, synger hun på ’The Other Side’, en sang om alle de drømme, man kan have om at komme over på den anden side, hvor græsset angiveligt er grønnere. Men ep’en handler allermest om, hvor vissent græsset er i den virkelige verden, uanset hvor meget makeup man maler på livet og ansigtet i håb om forandring.

Om ’Heaux Tales’ siger hun selv:

»Patriarkatet dikterer ikke længere, hvad det vil sige at være en ’god pige.’ Sandheden er, at kvinder i alle aldre på et eller andet tidspunkt i livet er blevet kaldt en heaux af en mand, der prøver at sætte os på plads; og den plads er designet til at holde os under kontrol og under dem. Kvinder er skamfulde over beslutninger, vi har taget, eller engang valgte at tage, om vores kroppe. Vi er mangesidede og bør ikke defineres af noget som helst. Vi har alle en rejse, vi skal ud på, og det er vores valg alene, hvordan vi kommer derhen«.