5 hjerter: Dette album er som skabt til den nerveopslidende vinter

Vi er vist mange, der har et særlig blødt punkt for bossanova, som stilen blev hoftevenligt duvende udlagt af Stan Getz og Joao Gilberto. En af dem er den amerikanske sangerinde Melody Gardot, der har sine helt egne grunde til at omfatte Getz/Gilberto med en ømhed ud over det sædvanlige.

Da den musikalsk fremmelige Melody Gardot var 19 år gammel, blev hun på cykel pløjet ned af en bil og fik voldsomme skader. Også hendes hjerne blev hårdt rystet, og i lang tid var den blødeste bossa den eneste musik, hun kunne tåle at lytte til og sidenhen så småt udøve.

Historien om trafikuheldet er blevet genfortalt en del gange, når den nu 35-årige Gardot har optrådt formummet bag solbriller i scenelyset og støttende sig til sin stok. Men denne gang er der en særlig god grund til at fortælle historien endnu en gang. Melody Gardots nye dobbeltalbum, ’Sunset in the Blue’, vedkender sig nemlig i dén grad den silkebløde arv fra jazzens guldrandede bossanova-epoke.

Der har aldrig hersket tvivl om, at Melody Gardot var et stort og næsten naturstridigt tidligt modnet talent, men hendes albumudgivelser har indimellem haft lidt svært ved at ramme den helt rigtige balance mellem jazzen og de andre amerikanske musiktraditioner.