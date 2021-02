Efter billedstormen: Det var spektakulært, det var heftigt, og det var dunkel pop lige til nutiden, da The Weeknd blæste ud af tv-skærmen

Hvor tit ser man en popmusiker synge om sit kokainmisbrug i bedste amerikanske sendetid? Nej, vel.

Men dér stod canadiske The Weeknd med sin røde glitterjakke og trucker-moustache mellem dobbeltgænger-dansere og spejlfordoblinger af en skør nat i Las Vegas, mens han croonede:

»And I know she’ll be the death of me/At least we’ll both be numb/ And she’ll always get the best of me/ The worst is yet to come«.