Nattens Super Bowl har en skyggeside, som de færreste taler om

Når Kansas City Chiefs og Tampa Bay Buccaneers i nat skal afgøre den 55. sæson i National Football League (NFL), kommer holdet fra Kansas højst sandsynligt til at benytte sig af cornerback Bashaud Breeland, der i denne sæson har været på banen 94 procent af tiden, når modstanderholdet har haft et snap.

De færreste ved, at han har afsonet fire kampes karantæne i begyndelsen af sæsonen på grund af brud på reglementet om præstationsfremmende stoffer. Samme karantæne har defensive tackle Mike Pennel fra Kansas City Chiefs samt running back Kenjon Barner fra Tampa Bay Buccaneers afsonet i indeværende sæson.

Sportsdebat Victor Bohart Gymnasieelev, 3.g, Virum Gymnasium. Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening på sportsdebat@pol.dk.

Og det er ikke første gang, dopingreglerne er blevet brudt.

NFL har en af de mest lempelige dopingreglementer i amerikansk sport, så sagerne har været mange. Alene siden 2017 har der været 72 karantæner til spillere i NFL for brud på reglementet om præstationsfremmende stoffer. I gennemsnit svarer det til, at 75 procent af holdene i NFL kan have en aktiv spiller, der benytter sig af doping. Ydermere har NFL mere end dobbelt så mange dopingsager per spiller per sæson end National Basketball League (NBA).

Kortere straffe giver flere seere

En af årsagerne til det store forbrug af præstationsfremmende stoffer i NFL er reglementet og straframmen, der i modsætning til indsatsen mod doping i eksempelvis Danmark foregår uden om det internationale antidopingagentur, Wada.

NFL samarbejder i stedet med spillerforeningen National Football League Players Association (NFLPA) om blandt meget andet også dopingreglerne, hvor der er tydelige forskelle i forhold til Wada-reglementet og tilgangen til doping i de sportsgrene, der dominerer i Europa.. Her får man to års forbud for deltagelse i konkurrencemæssige aktiviteter efter første forseelse omhandlende brug af præstationsfremmende stoffer. I NFL er straffen kun fire kampes karantæne for samme regelbrud.

Det tenderer til vilkår, der gavner NFL som organisation. Hvis de gode spillere ikke er suspenderet så længe, fordi straframmen er mindre, er der flere seere. Flere seere er lig flere penge.

En anden del af NFL’s dopingreglement, der adskiller sig fra andre amerikanske ligaer, kan ændre udfaldet af Super Bowl-finalen. Reglerne siger, at spillere, der er testet positive for et præstationsfremmende stof i indeværende sæson, og som afsoner karantæne, alligevel kan spille i playoffs og finalen, hvis deres hold når så langt. Denne regel gælder for eksempel ikke i Major League Baseball (MLB), hvor en spiller med en positiv test i den regulære sæson ikke må deltage i slutspillet.

Dopingdømt blev finalens vigtigste

Den regel ændrede udfaldet af Super Bowl 2018.

I 2018 skulle New England Patriots op imod Los Angeles Rams. Patriots blev båret til sejr af spilleren, der blev kåret til finalens vigtigste, Julian Edelman. Han greb 9 af 13 bolde, hvilket resulterede i 151 receiving yards. Det var mere end halvdelen af New England Patriots samlede receiving yards. Julian Edelman blev kåret som most valuable player (MVP) i den Super Bowl og fik mulighed for det på baggrund af NFL’s lempelige dopingregler. Han var nemlig blevet testet positiv for præstationsfremmende midler inden sæsonstart og sad udenfor med karantæne i de første fire kampe, men reglerne forhindrede ham altså ikke i at have en afgørende rolle i det års Super Bowl-finale.

Noget tilsvarende kan altså ske i år, hvor potentielt tre spillere går på banen med en dopingkarantæne fra tidligere på sæsonen bag sig.

Super Bowl er altså mere end den glamourøse facade, som de udstiller natten til mandag. De positive dopingsager, som bringes for en dag, er nok kun toppen af isbjerget. De lempelige regler holder gang i en underholdningsmaskine, hvor seerne kan lade sig fascinere og underholde ved at disse overmenneskelige atleter på 150 kg smadrer ind i hinanden uden at brække en knogle.